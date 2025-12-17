Задържаният директор: Аз не съм слагал камери в тоалетните
На влизане в съда тази вечер, директорът беше повече от лаконичен:
"Аз не съм слагал камери в тоалетните. Станало е преди да бъда назначен. Не желая да коментирам, нека мине разследването", заяви Евтимов.
ФОКУС припомня, че по-рано днес СДВР даде брифинг, на който стана ясно, че сигналът е подаден от леля на ученичка от 9 клас в . Съмнението ѝ е било, че има камери, заснемащи учениците, посещаващи тоалетните. След проверка на сигнала е установено, че има датчици за движение и скрити камери за видеонаблюдение. Чрез тези камери, по специални трасета, сигналът достига до стаята на директора.
