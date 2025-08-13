ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Задържат под стража мъжа, който открадна бус в София и предизвика гонка с полицията
Днес от Софийска районна прокуратура съобщиха, че по внесено искане от СРП съдът задържа под стража 37-годишния мъж за противозаконно отнемане на товарен автомобил.
И.В. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 11.08.2025 г. около 10,40 часа пред магазин в гр. София отнел противозаконно чужд товарен автомобил, марка "Ивеко“. Обвиняемият се качил в автомобила и го подкарал, докато служители зареждали магазина със стоката от буса.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 346, ал. 1 от НК. И.В. беше задържан за срок до 72 часа.
Наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка "задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Състав на съда се съгласи с доводите на наблюдаващия прокурор и наложи на И.В. мярка за неотклонение "задържане под стража“.
Мярката за неотклонение подлежи на протест пред Софийски градски съд.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Димитър Христов
10:36 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
12:15 / 11.08.2025
Задава се криза с бензина у нас в разгара на летния сезон
18:33 / 11.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: