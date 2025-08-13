Задържат под стража мъжа, който открадна бус в София и предизвика гонка с полицията

© Булфото (архив) На 11 август ви съобщихме за мъж, който е арестуван в София, след като е откраднал бус в центъра на града и хукнал да бяга към столичното летище. По случая беше образувано досъдебно производство. За деянието се предвижда наказание "лишаване от свобода" от 1 до 8 години.



Днес от Софийска районна прокуратура съобщиха, че по внесено искане от СРП съдът задържа под стража 37-годишния мъж за противозаконно отнемане на товарен автомобил.



И.В. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 11.08.2025 г. около 10,40 часа пред магазин в гр. София отнел противозаконно чужд товарен автомобил, марка "Ивеко“. Обвиняемият се качил в автомобила и го подкарал, докато служители зареждали магазина със стоката от буса.



По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 346, ал. 1 от НК. И.В. беше задържан за срок до 72 часа.



Наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка "задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Състав на съда се съгласи с доводите на наблюдаващия прокурор и наложи на И.В. мярка за неотклонение "задържане под стража“.



Мярката за неотклонение подлежи на протест пред Софийски градски съд.