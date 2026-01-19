Румен Радев на парламентарния терен. Вярвам, че това ще помогне политиката да се върне към същностния й център - благото на хората. Това написа във Facebook лидерът на БСП Атанас Зафиров.
"БСП отново има президент - пожелавам успех на г-жа Илияна Йотова!", пише още той.
Коментарът му идва след като по време на обръщението си Румен Радев обящи, че ще депозира оставката си във вторник.
Следователно Илияна Йотова ще изпълнява функциите на президент до края на настоящия мандат.
Зафиров: БСП отново има президент!
©
Още по темата
/
"ПП–ДБ ще се чувстват неудобно от прокремълските позиции на Радев": "Reuters" отразиха оставката на президента
21:47
Вигенин: Когато за милиони българи беше най-тъмно, президентската институция остана да свети като фар, който дава посока
20:52
Изпълнителният директор на "Галъп": Не смятам, че има възможност и Румен Радев, и Илияна Йотова да подадат оставка - това би довело до държавнически сътресения
18:55
Крум Зарков: Евентуален проект на президента ще се позиционира стриктно в антикорупционната сфера
18:55
Рая Назарян за евентуално включване на президента в изборите: В ГЕРБ нямаме страх от Радев. Всеки има право да се включи
15:33
Още от категорията
/
МВнР: Изказваме искрени съболезнования на семействата и приятелите на загиналите във влакова катастрофа в Испания
17:37
Андрей Новаков е вносител и преговарящ по новия европейски финансов план за регионалната политика на стойност над 780 млрд.евро
15:34
Иван Таков: Държахме да има конгрес преди изборите, който даде точно този нов заряд, който трябва на БСП
13:55
Икономисти с прочит на одита на Сметната палата: При еврофондовете корупционният риск рядко е "един човек взел подкуп"
13:35
Мирослав Запорожанов: Еврозоната е като магистрала, по която може да се движи капитал в посока на България
11:24
Румен Радев изрази съболезнования към крал Фелипе VI и семействата на жертвите при тежката влакова катастрофа в Испания
11:22
Министерството на здравеопазването призовава за превенция по повод Европейската седмица за рак на маточната шийка
11:20
Доц. Орманджиев: Към момента няма юридическа бариера пред кандидатурата за служебен премиер на Андрей Гюров
10:03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.