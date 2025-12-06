Атанас Зафиров в Николаево, където гостува за празника на града.
"Темата за изборите винаги трябва да е на дневен ред в политиката и в обществото. Ние няма как да се притесняваме, защото всичко, което правим е публично и е за хората", каза той
"Чуваме хората от протеста и както виждате голяма част от исканията за отразени в новия бюджет. Оставката на правителството в момента не е на дневен ред", категоричен е Зафров.
Зафиров: Оставката на правителството в момента не е на дневен ред
©
Още по темата
/
Любен Дилов: Политическата логика изисква да дадем това, което хората искат – оставка. Но държавната логика казва друго
11:17
Доц. Петър Чолаков: Не изглежда особено вероятно да успее този вот на недоверие, но са длъжни да опитат
05.12
Още от категорията
/
Министър Мундров: Само чрез споделяне и активна комуникация можем да преборим киберзаплахите и да изградим устойчива цифрова Европа
11:01
"Мисията доброволец – мисия (не)възможна 2025": Отличиха хората, които променят животи с добри дела
10:08
Атанасов: В този бюджет, който нощес са го внесли – няма нищо ново, освен че най-сетне се сетиха, че не трябва да вдигат данъците
09:49
Проф. Анна Кръстева: От институциите зависи гражданите да почувстват еврото не като диктат и неизбежност, а част от европеизацията ни
05.12
Защо Русинов напусна ПП?
05.12
Гроздан Караджов за жп линията София-Скопие: Напредъкът от едната страна на границата не трябва да бъде възпрепятстван от стагнацията от другата
05.12
Зам.-министър Барбалов за платформата на КЗП: Надявам се този сайт да продължи и след изтичане на Закона за еврото
05.12
Икономистът Адриан Николов: Новият дълг се харчи за заплати на раздута администрация, запълване на дупката в пенсионния фонд и друго
05.12
Предупреждение АПИ: Шофьорите да се движат с повишено внимание в участък на АМ "Тракия" в платното за Бургас
05.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.