ЗАРЕЖДАНЕ...
Зафиров: Трудещите са хора са истинският двигател на Европа
©
В своето изказване той наблегна, че Европа е изправена не само пред икономически и геополитически предизвикателства, но и пред социален тест - дали ще продължи да бъде съюз, който защитава своите граждани или такъв, който ги оставя сами срещу несигурността, бедността и неравенството.
"Социална Европа е основата на европейската демокрация. Партията на Европейските социалисти винаги е подкрепяла хората – защитавайки работниците, достойнството, добрите условия на живот и справедливостта", заяви председателят на НС на БСП.
Той подчерта, че Българската социалистическа партия е гарантът за социална справедливост, равенство и солидарност в България, а именно това са принципите, които обединяват социалистическото движение в Европа.
"Силата на Европа е в ръцете на трудещите се хора. Мъжете и жените, които строят, преподават, лекуват, произвеждат и се грижат – те са истинският двигател на нашите общества. Нашето задължение като социалисти е да защитаваме правата на работниците, да гарантираме достойни заплати и да осигурим ползите от прогреса да достигнат до тези, които го създават", категоричен бе Атанас Зафиров.
В заключение той увери, че БСП ще продължи да бъде надежден партньор и опора в общата борба за мир, равенство и социална справедливост.
Конгресът на ПЕС, който се провежда под призив за мобилизация на прогресивните сили, избра свое ново ръководство, като за президент бе преизбран шведът Стефан Льовен. Делегатите очертаха и своите приоритети, включващи достъпни жилища, достъп до качествено здравеопазване, сигурни и добре платени работни места, инвестиции в чиста и възобновяема енергия и насърчаване на мира в Европа.
Делегацията на Българската социалистическа партия в Амстердам, водена от Атанас Зафиров, включва евродепутатите Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова, народните представители Габриел Вълков (председател на Младежкото обединение в партията) и Петя Цанкова, както и заместник-министъра на външните работи и член на НС на БСП Николай Бериевски. Участие в Конгреса на ПЕС взе и бившият председател на българските и на европейските социалисти - Сергей Станишев. Кристиан Вигенин бе преизбран за член на Президиума на Партията на европейските социалисти.
Още от категорията
/
БНБ ще даде три стипендии за студенти през 2026 г. – сумите са от 383 до 511 евро – вижте условията
18:12
Караджов: Километричните опашки, причинени от ремонта на Дунав мост, показаха колко уязвима е транспортната ни свързаност със съседите
15:13
За няколко дни се променя организацията на движение в участъци от АМ "Хемус" в областите София и Ловеч
13:31
В полза на български и чуждестранни инвеститори: Създадоха първата Интерактивна инвестиционна карта на България
13:24
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.