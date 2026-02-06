Сподели close
Изпълнителният директор на "Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева извърши инспекция на язовир "Тополница“ във връзка със състоянието и готовността му за безопасно привеждане на водните маси в обекта. Тя посочи, че към момента водният обем на съоръжението е 117 млн. куб. м, като увеличава обема си с приблизително 1,5 млн. куб. м за 24 часа. Очаква се в началото на следващата седмица да достигне максималните си нива.

"Бетоновата язовирна стена е с височина 78 метра и разполага с четири преливника, всеки с капацитет от 1500 куб. м/сек. Съгласно утвърдения график на Министерството на околната среда и водите, при достигане на обем от 125 млн. куб. м следва да започне контролирано източване“, информира Динева. По време на инспекцията тя увери, че се осъществява постоянен мониторинг и са предприети всички необходими действия за гарантиране на безопасността и експлоатация на язовир "Тополница“.

"Съоръжението има ключово значение за напояването на земеделски площи на територията на областите Пазарджик и Пловдив чрез напоителна система "Тополница“ и главния напоителен канал "Лесичово – Стряма“. В района се отглеждат основно ориз, царевица, овощни градини и зеленчуци, което прави ефективното му функциониране от съществено значение за земеделските производители“, каза още Снежина Динева.

В инспекцията участие взеха вицепремиерът Атанас Зафиров, който е председател на Националния борд по водите, заместник-областният управител на София област Таня Иванова, заместник-кметът на община Ихтиман Иван Янкулов, кметският наместник на с. Мухово Петър Йорданов и управителят на "Напоителни системи“ ЕАД - клон "Тополница“ Сашка Маврикова.

Язовирът е изграден през 1963 г. на река Тополница, с площ от 570 хектара и общ воден обем от 137 млн. куб. м и е сред най-големите и бързо пълнещи се язовири в страната.