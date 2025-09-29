Зафиров от Велико Търново: Режим на водата в областта няма да има

© Фокус Режим на водата в обкаст Велико Търново няма да има. Това заяви категорично пред журналисти в старата столица вицепремиерът и председател на Националния борд по водите Атанас Зафиров, предаде кореспондент на "Фокус“. Днес той и колегите му Иван Иванов – министър на регионалното развитие и Манол Генов – министър на околната среда и водите се срещнаха с кметове от областта, областния управител и управителя на "ВиК Йовковци“ Илиян Илиев, за да обсъдят заедно проблемите с водата в региона.



"Стигнахме до ръководството на Борда по водите, защото има определени въпроси, които трябва да се решат. Случаят, държа да подчертая, не е критичен“, каза домакинът и кмет на Велико Търново Даниел Панов.



"Режим на водата във Велико Търново няма да има. И в общината, и в областта – тези общини, които ползват язовир "Йовковци“ – няма да бъдат засегнати. Разбира се, това не означава, че няма отделни проблеми в областта. На някои места съществуват проблеми с водоснабдяването, като те ще бъдат разгледани и обсъдени на следващите заседания на Борда. Спекулации, че някои политици търсят дивидент чрез страх от воден режим, са безпочвени. Всяко критично действие трябва да има граници – целта ни е да се решават реалните проблеми, а не да се създава изкуствен страх. Бордът има за задача да организира и превантивни мерки, за да се избегнат бъдещи кризи“, каза още Атанас Зафиров.



Той допълни и, че в областта се предприемат конкретни стъпки за намиране на алтернативни водоизточници. Работи се по няколко проекта, като всеки има отделни етапи - обследване, проектиране, реализация.



"Категорично заявяваме, че не се допуска незаконно ползване на питейна вода, независимо дали става дума за ВЕЦ-ове, земеделци или промишлени предприятия. Всички подобни действия ще бъдат идентифицирани и санкционирани", посочи министър Иван Иванов.



"В близко бъдеще ще осъществим контакт между кмета Панов и Българския енергиен холдинг, за да се започне процес по промяна на предназначението на язовира – освен за енергийни и напоителни нужди, той да се използва и за питейно-битови нужди. Това е част от мерките на държавата, а подобни действия се планират и за други региони. Премиерът Зафиров ще участва в извънредно заседание на Кризисния щаб в Плевен, за да информира гражданите и да навакса пропуските в комуникацията", допълни министър Иванов.



Той обясни и, че в момента язовир "Йовковци“ е запълнен на 52% от полезния си обем – около 48 милиона кубически метра. Всеки месец се отпускат по 2 милиона кубически метра за ВиК "Йовковци“. Спекулациите за режим на водата са абсолютно безпочвени, според него.



"За да се види темпото, с което се издават разрешителните, и тяхната адекватност спрямо сроковете, Бордът ще предприеме законодателни мерки за опазване на горите, намаляване на сечта и облекчаване на бюрократичните процедури при съгласуването на ВиК проекти. С помощта на законодателя и народните представители ще бъдат приети законодателни решения за облекчаване на тези процедури", категоричен бе министъра на околната среда и водите Манол Генов.



Той коментира и идеята язовир "Александър Стамболийски" да се ползва за питейно-битови нужди, като каза, че водата в него е изследвана и годна за това.



"Въпреки това ще бъде изградена и пречиствателна станция, за да се гарантира безопасността на водата. Министерството на околната среда ще участва от начало до край, за да се осигури пълен контрол", допълни министър Генов.



Уточни и, че Басейново дирекция ще започне действия по издаване на разрешение и по учредяване на санитарно-охранителна зона в района на язовира.



Министрите Зафиров и Иванов ще проведат подобна среща и в Плевен.