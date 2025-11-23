Атанас Зафиров и представители на БСП - ОЛ се срещнаха с делегация, ръководена от зам.-председателя на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители (ОСНП) Сяо Дзие, в централата на левицата.
По време на срещата Атанас Зафиров подчерта, че БСП и ККП, респективно КНР, имат вече изграден диалог. "Той се основава на взаимно доверие, традиции, разбирателство и подчертано партньорство, което в сегашния период придобива особена значимост, като се има предвид все по-растящата роля на Китай в съвременния свят", каза още той.
Председателят на левицата наблегна, че единствената политическа сила в България, която участва активно в диалога, иницииран от ККП, свързан с "Новия път на коприната“, е Българската социалистическа партия.
Зафиров бе категоричен, че съвременната левица е изправена пред много предизвикателства, част от които са свързани с търсенето на нейния автентичен образ. "Дълбоко съм убеден, че едно ляво е автентично, когато се бори с бедността, когато търси начини да преодолеем неравенствата, когато се бори за мир в един свят, разтърсен от всякакви геополитически земетресения", коментира той и подчерта, че именно затова са важни общите усилия на левите партии за подобрявaне на живота на хората.
Председател на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители (ОСНП) Сяо Дзие подчерта, че БСП е изиграла важна роля за засилване и подобряване на отношенията между България и Китайската народна република. Като пример за това той посочи посещенията на ръководените от Зафиров делегации в Китай през септември 2024 г. и май 2025г. "Двете ни партии имат сходни идеи и цели - развитие на държавите ни и подобряване на живота на хората", каза оше той. Сяо Дзие изрази готовност за съвместна работа за
поддържане на тази енергия и споделяне на опит, както партиен, така и държавнически.
Преди началото на срещата участниците в нея се включиха в церемонията по откриване на паметник на Георги Димитров – ръководител на Българската комунистическа партия и генерален секретар на Коминтерна, в централа на Българската социалистическа партия.
От българска страна на срещата присъстваха и Драгомир Стойнев - зам.-председател на НС на БСП; председател на ПГ на БСП - ОЛ, зам.-председател на 51-ото Народно събрание; Калоян Паргов - зам.-председател на НС на БСП; Иван Таков - зам.-председател на НС на БСП, председател на групата общински съветници на БСП в София; Манол Генов - член на ИБ на НС на БСП, министър на околната среда и водите; Дора Янкова - член на ИБ на НС на БСП, председател на Обединението на жените социалистки, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството; Филип Попов - член на ИБ на НС на БСП, зам.-министър на вътрешните работи; Николай Бериевски – член на НС на БСП и зам.-министър на външните работи; Цветелина Пенкова - международен секретар на ИБ на НС на БСП, евродепутат от Групата на социалистите и демократите; Мая Димитрова – зам.-председател на ПГ на БСП - ОЛ, председател на Групата за приятелство с КНР в 51-ото Народно събрание; Наталия Киселова - народен представител от БСП-ОЛ; Атанас Атанасов - народен представител от БСП-ОЛ; Георги Гогов - началник на кабинета на председателя на Националния съвет на БСП; Динко Желев – член на ИБ на НС на БСП и председател на Движението на ветераните в БСП, Пламен Владимиров - член на Националния съвет на БСП
От страна на китайската делегация в срещата взеха участие и Н. Пр. г-жа Дай Цинли - извънреден и пълномощен посланик на Китайската народна република в София; Лу Кан - зам.-министър на Международния отдел на Централния комитет на Китайската комунистическа партия; Лиу Дзие - зам.-председател на Мрежата на НПО за международния обмен на Китай, бивш зам.-председател на Постоянния комитет на Народния конгрес на провинция Съчуан, председател на Мрежата на НПО за международния обмен на провинция Съчуан; Уан Къ - генерален секретар на Мрежата на НПО за международния обмен на Китай; Тиен Гън - научен сътрудник на Мрежата на НПО за международния обмен на Китай.
/
