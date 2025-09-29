Новини
Заговориха за нас по международните медии след скандала с камионите на Роби Уилямс
Автор: Лора Димитрова 22:43 / 29.09.2025
©
Преди два дни двама служители на Министерство на транспорта са поискали подкуп на два международни ТИР-а, които са прекарвали оборудване за концерта на Роби Уилямс в София. Очаквано, скандалът бързо набира скорост, а първите международни публикации вече са факт.

Публикация на FOX 41 Yakima гласи:

"Двама български чиновници бяха уволнени за искане на подкупи от конвой от камиони, превозващ оборудване за турнето на британската поп звезда Роби Уилямс, съобщиха властите в понеделник.

Транспортните служители са поискали от шофьорите на камиони да им дадат 500 евро по време на рутинна проверка на движението, като са използвали Google Translate, когато британските шофьори не са могли да разберат искането им, заяви полицейският комисар Любомир Николов на пресконференция.

"Дори помолиха тези, които нямаха пари в брой, да отидат до банкомат“, каза той.

Вземането на подкупи е широко разпространена практика в България. Но инцидентът, който се случи в четвъртък близо до столицата София, изненада шофьорите на туристическия конвой на Уилямс, които подадоха жалба.

Министърът на транспорта Гроздан Караджов заяви пред местните медии, че двамата дългогодишни служители са били уволнени в резултат на това.

Двамата бяха задържани и в неделя и обвинени, каза заместник-прокурорът на София Десислава Петрова пред АФП.

"Роби Уилямс е по-ефективен в борбата с корупцията от българските институции“, пошегува се един интернет остроумец в България, най-бедната страна в Европейския съюз.

Пътният трафик е "златна мина“ за корумпираните български чиновници, каза Тихомир Безлов, експерт по организираната престъпност в мозъчния тръст "Център за изследване на демокрацията“ в София.

Уилямс, 51-годишният певец и автор на песни, известен с хитове като "Rock DJ“, "Come Undone“ и "Angels“, свири в София в неделя вечер като част от турнето си "Britpop“."

От британската информационна агенция "Ройтерс" също отразиха скандала:

Изпълнителна агенция Автомобилна администрация отстрани двама служители за искане на подкупи от шофьори на камиони, доставящи оборудване за концерт на британския певец Роби Уилямс, съобщи в понеделник българската информационна агенция БТА.

Уилямс изнесе концерт в българската столица София в неделя вечерта като част от турнето си "Britpop“.

В навечерието на инцидента пет камиона бяха спрени и разпитани относно скоростомерите им на контролно-пропускателния пункт "Черната котка“ на 25 септември, съобщи БТА, позовавайки се на транспортното министерство.

Двама шофьори дадоха 200 лева, а единият платил 300 евро, докато останалите отказали.

Началникът на Столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов заяви, че служителите дори са използвали инструмента Google Translate, за да поискат подкупите. При претърсвания на автомобилите, офисите и домовете на служителите са открити около 43 000 евро и над 5000 лева, като част от парите са били пъхнати в кутии за цигари.

Софийската прокуратура е повдигнала обвинения срещу двамата мъже, докато агенцията за контрол на движението ги е отстранила от длъжност и е започнала вътрешно разследване, съобщи БТА.

За случая писаха и YahooChannels Television, както и Northeast Mississippi Daily Journal.

