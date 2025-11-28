"Последният ловец на делфини" е едно търсене към самия себе си, към своята родова памет. В книгата са преплетени историите за Втората световна война, за времето на терор, насилие и репресии от комунистическата власт. И всъщност делфините се оказват тези същества, които го въвеждат в по-голямата му история за самия себе си. Това каза внас водещ Ася Александрова писателят Захари Карабашлиев."Всъщност един семеен роман разказващ тази разрушена комуникация между поколенията, как ние не знаем толкова, колкото би трябвало да знаем и за своите бащи, и за своите дядовци и прадядовци, и също така и за делфините.“По думите му този период от развитието на България, 1944-1989 година, е изключително интересен от писателска гледна точка, защото там има неразказани истории, които очакват да бъдат разказани. Зад интереса му към този период стоят и лични причини – негови роднини са били репресирани от режима и са изпращани в лагерите на Белене, на Ловеч. "Аз искам да разкажа за там. Аз отивам там заедно със своите герои, заедно със своите истории. За мен е също толкова вълнуващо да науча повече за този изключително динамичен, близък до нашето време в някои отношения период,“ посочи той и допълни, че съвременната носталгия по тези отминали времена, по твърдата ръка на диктаторския подход към хората, за него са изключително тягостни, защото "ако хората знаят какво се е случвало, ще бъдат по-отговорни към думите, които използват, дори и към своите политически опоненти.“В България имаме пълния шанс да имаме реална демокрация, но тя не се спуска отгоре. "Демокрацията идва с осъзнаването, че ти си отговорен за съдбата на своя вход, на своя блок, на своята улица. И това изисква страшно много време. Не съм оптимист към днешна дата за България, по-скоро съм реалистичен оптимист,“ посочи още писателят. "Официалният лов на делфини е забранен 1966 година в Черно море. От няколко милиона делфини са останали незначителен брой. В моето детство аз никога не бях виждал делфин в Черно море. Но сега делфините се завръщат. Делфините като символ на свободата, на добродетелите. Делфинът като божествен пратеник и символ на добри поличби се завръща в Черно море. Надявам се и добродетелите да се завърнат в нашето общество.“Официалната премиера на книгата "Последният ловец на делфини" ще се състои на 2 декември от 19.00 часа в Младежки театър "Николай Бинев“ в София, като заедно със Захари Карабашлиев на сцената ще застанат литературоведът проф. Пламен Дойнов и журналистът и водещ Бойко Василев.