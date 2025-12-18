Сподели close
Законопроектът за НСО бе приет на първо четене в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание.

Той мина с 18 гласа "за", без против и въздържали се.

Основният мотив от страна на ПП-ДБ е да се премахне охраната на Делян Пеевски.

Припомняме, че по-рано днес лидерът на ДПС и на парламентарната група на "ДПС-Ново начало" изпрати писмо до началника на Националната служба за охрана (НСО) и Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО. В писмото се иска компетентният орган да се произнесе във връзка с решение на Комисията по чл. 23 дали има изменение в обстоятелствата и налице ли е към настоящия момент конкретна застрашеност, поради която следва да се продължи охраната му.