Закръгляване на цените в полза на клиента - да, ама не: "Антиспекула" сигнализира за нередности при фитнес абонаменти
©
Заплатена на 25.11.2025 година месечната такса е била 72 лв или 36.81 евро.
Още преди да влезем официално в еврозоната на 12.12. 2025 търговецът завишава цената видимо, за да бъде закръглена в евро, така потребителят заплата 78.23 лева или 40 евро. Видимо цената е закръглена, но не в полза на клента.
"Търговци от всякакви сфери - на храни, лекарства, услуги, предварително повишават цените в лева, за да могат да ги превалутират в точна сума в евро. И не само че е на по-висока цена, но с поне няколко процента", коментират от организацията.
Още по темата
/
Петър Ганев: При някои храни и при ресторантите говорим за над 80% увеличение на цените за 5–6 години
10:01
Още от категорията
/
Прогноза: Минимум 50% от дребните търговци няма и да могат да отворят през януари поради липса на дребни евромонети и банкноти
09:03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Анонимен
преди 3 ч. и 18 мин.
Веднага глоба
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.