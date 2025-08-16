ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Заловиха близо 245 кг канабис на българо-турската граница, двама са арестувани
При претърсването, извършено от кучето Фюге в камионите и ТИР-овете, влизащи в страната от Одрин през граничния пункт Капъкуле, са иззети 245 килограма 932 грама канабис и са арестувани двама заподозрени.
Екипи от Дирекцията за митнически контрол, контрабанда и разузнаване в Одрин са посочили "дяволско ремарке“ – камион с предна част и ремарке на граничния пункт Капъкуле – за рентгеново сканиране, след като са пристигнали на граничния пункт Капъкуле, за да влязат в страната. По време на претърсване на превозното средство, натоварено с мебели, където е открита висока концентрация на предмети, кучето e открило мебелите. 80 килограма 620 грама марихуана, състояща се от 51 пакета, са били иззети в скрито отделение, където естествените пролуки между масата и краката на масата са били покрити с дърво и закрепени с винтове. Шофьорът е бил задържан.
Камион, пристигащ в Капъкуле, също е бил изпратен за рентгеново сканиране поради съмнение. Шофьорът на камиона, който се е държал подозрително по време на наблюдение чрез система за видеонаблюдение, е бил задържан, след като е изоставил превозното си средство в митническа зона и се е опитал да избяга от страната пеша. При претърсване на камиона, за който е установено, че е задръстен, извършено със системата Fuge, са открити общо 165 килограма и 312 грама канабис в 64 пакета.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бременна, но все така шик
15:40 / 14.08.2025
Лавров се появи в Аляска, облечен със суичър с надпис "СССР"
14:22 / 15.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: