Заловиха близо 245 кг канабис на българо-турската граница, двама са арестувани
Автор: Лора Димитрова 15:58Коментари (0)90
Общо 245 килограма 932 грама канабис бяха иззети по време на претърсвания, извършени от куче на граничния пункт Капъкуле. Двама заподозрени бяха арестувани на българо-турската граница, предаде Haberler.com.

При претърсването, извършено от кучето Фюге в камионите и ТИР-овете, влизащи в страната от Одрин през граничния пункт Капъкуле, са иззети 245 килограма 932 грама канабис и са арестувани двама заподозрени.

Екипи от Дирекцията за митнически контрол, контрабанда и разузнаване в Одрин са посочили "дяволско ремарке“ – камион с предна част и ремарке на граничния пункт Капъкуле – за рентгеново сканиране, след като са пристигнали на граничния пункт Капъкуле, за да влязат в страната. По време на претърсване на превозното средство, натоварено с мебели, където е открита висока концентрация на предмети, кучето e открило мебелите. 80 килограма 620 грама марихуана, състояща се от 51 пакета, са били иззети в скрито отделение, където естествените пролуки между масата и краката на масата са били покрити с дърво и закрепени с винтове. Шофьорът е бил задържан.

Камион, пристигащ в Капъкуле, също е бил изпратен за рентгеново сканиране поради съмнение. Шофьорът на камиона, който се е държал подозрително по време на наблюдение чрез система за видеонаблюдение, е бил задържан, след като е изоставил превозното си средство в митническа зона и се е опитал да избяга от страната пеша. При претърсване на камиона, за който е установено, че е задръстен, извършено със системата Fuge, са открити общо 165 килограма и 312 грама канабис в 64 пакета.






