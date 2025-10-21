ЗАРЕЖДАНЕ...
Зам.-градският прокурор на София: Нападението над Иво Илиев е свързано с работата му, не ми прилича на скарване за паркомясто
©
По думите му деянието е посегателство върху държавността на България. "Никой от нас не може да бъде спокоен - няма значение дали си прокурор, или обикновен гражданин. Нападнат е пред дома си физически, изключително грубо и брутално", каза той.
Кънев коментира, че към момента на дейците не са ясни. "Най-вероятно (бел от ред: нападението) е свързано с работата му, не ми прилича на скарване за паркомясто или спор по повод футболен отбор“, каза още той.
Още по темата
Още от категорията
/
СДВР за намушканото 12-годишно дете: Все още не е ясно дали става въпрос за умишлено нападение или инцидент
16:37
Управляващите дадоха 300 хил. лева за назначаването на нови служители в Министерството на енергетиката
15:41
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.