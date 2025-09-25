ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Зам.-кметът на Ихтиман за задръстванията на АМ "Тракия": АПИ се опитват да реверсират движението, но малко са се забавили
В четвъртък сутрин лентата в посока София край Ихтиман е една, а трафикът – засилен. Лентите в посока Бургас са две, но там коли почти не преминават. Според зам.-кмета на Ихтиман Тони Кацаров сутрин движението е към столицата и би следвало към нея да има повече ленти. "Виждам, че от Агенция "Пътна инфраструктура" се опитват да реверсират движението, но тази сутрин малко са се забавили", коментира пред NOVA той.
Ремонтите са между 24-и и 33-и километър на територията на област София, между 90-и и 98-и километър в област Пазарджик, както и в Сливенска област - между 262-и и 273-и километър.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Борбата с пожара край Тутракан продължава, обхванати са над 500 декара
09:45 / 23.09.2025
Борисов за случая с Любомир Киров: Готов съм лично да се свържа със Зеленски
19:15 / 23.09.2025
Николай Попов: Отвлякоха и мобилизираха българин с ТЕЛК в Украйна
11:21 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: