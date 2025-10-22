ЗАРЕЖДАНЕ...
Зам.-министър Дановски: Стратегическите ни активи вече ни позиционират като изгряващ иновационен център
© МИР
Важен акцент за страната ни беше представянето и обсъждането на доклада "Икономически преглед на България за 2025 г.“ В него се прави оценка на икономиката, финансовата система и прилаганите политики в различни сфери, с което се доказва, че държавата се придържа към общите принципи на Организацията. Документът е от ключово значение за процеса на присъединяване на България към ОИСР, тъй като отчита постигнатия напредък, отразените препоръки и планираните приоритети в икономическото развитие на страната.
Прегледът в този Комитет е сериозна стъпка към амбицията на България за пълноправно членство в ОИСР и отразява положителната посока на устойчивото развитие на икономиката. Такива прегледи се извършват на всеки 2 години.
По време на заседанието зам.-министър Дановски очерта изграждането на цялостната иновационна рамка в страната ни, основана на стратегическа визия, целеви инвестиции и публично-частни партньорства.
Дановски заяви още, че чрез целенасочени мерки активно се работи за това повече предприятия да внедряват напреднали дигитални технологии. "С достъп до интернет, равняващ се на 98% от средното ниво на ЕС, и дигитални публични услуги за бизнеса, оценени с 91.9 от 100, сме изградили инфраструктурата за трансформация“, каза той.
Пред ОИСР той сподели за преструктурирания Национален иновационен фонд, който ще бъде сред основните инструменти за стимулиране на научноизследователска и развойна дейност (НИРД). Успоредно с това новият Фонд за технологичен трансфер на ФнФ разполага с 56 милиона евро, насочени към проекти с висок риск и висока възвръщаемост в областта на дълбоките технологии.
По време на заседанието беше подчертано и изграждането на Национална мрежа за технологичен трансфер, с регионални офиси, които ще служат като мостове между научните институции и индустрията.
"Нашите стратегически активи вече ни позиционират като изгряващ иновационен център. Развитието на BgGPT от INSAIT демонстрира нашите възможности в областта на изкуствения интелект, а суперкомпютърът Discoverer и предстоящата AI фабрика BRAIN++ утвърждават България като регионален технологичен лидер“, добави още той.
Центърът за иновации в отбраната добавя още едно измерение, гарантирайки, че технологичното ни развитие служи както на икономическите, така и на стратегическите цели, в съответствие с приоритетите на НАТО и ЕС.
"Гледаме на препоръките на ОИСР като на възможности“, каза още Дановски и подчерта като цели по-висока степен на дигитализация на предприятията в рамките на три години и иновационна екосистема, в която всяко научно постижение има ясен път към пазарен ефект.
Делегацията беше ръководена от зам.-министъра на финансите Методи Методиев и в нея участваха още зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов, зам.-министърът на енергетиката Красимир Ненов, зам.-министърът на труда и социалната политика Гергана Великова и зам.-министърът на образованието и науката Николай Витанов.
Още по темата
/
Гроздан Караджов: Намаляването на възрастта за шофьорска книжка ще се отложи възможно най-много
15:00
Караджов в Русе: Длъжни сме да осигурим удобен обществен транспорт за всички български граждани
14:42
ГЕРБ-СДС и "ДПС - Ново начало": Пълен мандат на управление, ДПС отказва да участва в изпълнителната власт
09:21
Министър Вълчев: По време на COVID пандемия започнахме изготвянето на Националния план за възстановяване и устойчивост, днес виждаме резултатите
16.10
Премиерът Желязков обяви изграждането на 2200 STEM центъра в страната на стойност над половин милиард лева
16.10
Още от категорията
/
Транспортният министър: Румъния отказва съдействие за разширяването на мостовете и фериботите от Русе
15:29
Просветният министър от Русе: Има изследвания, че вредното въздействие от екраните при детския мозък е 5 пъти по-голямо, отколкото при алкохолизъм
14:00
Проф. Бърнард Меркел: България и други европейски страни отделят все по-големи ресурси за своите здравни системи
13:33
Николай Денков: Управлението е толкова нестабилно, че всеки опит нещо да се пооправи, може да доведе до срутване
11:29
Катинчарова за изборите в Пазарджик: България не е по пътя на демокрацията, а на пътя на диктатурата
11:20
Ивайло Мирчев: Стратегическите решения при Борисов се взимат в зайчарника, където той си плющи белота
11:11
Асен Василев: Управляващото мнозинство отказва страната ни да има нов истински главен прокурор
11:03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.