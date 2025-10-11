Новини
Зам.-министър Димитър Георгиев: Спортът е силен инструмент за доверие
Автор: Илиана Пенова 22:05
©
Спортът е силен инструмент за доверие и партньорство. Той изгражда уважение, обединява хора и нации и насърчава мира и разбирателството. Заедно с търговията и дипломацията може да бъде двигател за икономически растеж и международно сътрудничество. Това заяви зам.-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев по време на бизнес форума "Дипломация чрез спорт и търговия“, в София.

"Убеден съм, че спортът и бизнесът могат да бъдат посланици на мира и разбирателството между народите", допълни Георгиев. Той подчерта , че подобни инициативи не просто създават среда за обмен на идеи, но и градят мостове на приятелство и общ просперитет между България и Турция.

В рамките на форума бяха обсъдени възможностите за разширяване на бизнес партньорствата между България и Турция, както и ролята на спорта като дипломатически и икономически инструмент.

Събитието събра представители на държавни институции, дипломатически среди, спортни организации и бизнеса, които имаха възможност да проведат двустранни срещи, нетуъркинг и да поставят основите на нови проекти за сътрудничество.

Форумът се организира от Българо-турската търговско-индустриална камара (БТТИК) в партньорство със Съвета за външноикономически отношения на Турция (DEİK), със съдействието на Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.






