Всички договори за изпълнение на проекти по Програма "Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР 2021-2027 г.) ще бъдат автоматично превалутирани от лева в евро в началото на 2026 г. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Юра Витанова по време на Информационен ден за обучение на бенефициенти по изпълнението на договори по Приоритет 1 "Интегрирано градско развитие“ на ПРР в София.В събитието се включиха над 120 представители на най-големите български общини, държавни и неправителствени организации, които изпълняват различни проекти за модернизация на инфраструктура. Бенефициентите няма да имат никакви ангажименти по отношение на превалутирането. Важно е обаче да няма оставени чернови по тях, както и стартирали искания за изменения или плащания, тъй като ще има нова версия на подписаните договори. "Очакваме смяната на валутата в контрактите да се изпълни лесно и безпроблемно от страна на Управляващия орган“, подчерта тя.В рамките на Приоритет 1 на програмата, който обхваща 10-те градски общини – основни центрове на растеж у нас, са подадени 66 проектни предложения за близо 815 млн. лв., информира още зам.-министър Витанова. Одобрени за финансиране до момента са 58 проекта, сключени са 54 договора. Останалите 8 предложения са в процес на оценка. Проектите са насочени към насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономически и екологично развитие, културата, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността в градските райони. Целта е създаването на жизнени, икономически силни и устойчиви региони, за да се преодолеят негативните демографски тенденции и регионални различия. Проектите ще повишат качеството на живот, социалното включване и подобряване на екологичната среда. Инвестициите са насочени и в модернизиране на социалната, образователна, културна и здравна инфраструктура, както и мерки за икономическа инфраструктура."Време е същинската работа по изпълнение на одобрените проекти и сключените договори да започне и да бъде в такива темпове, които да осигурят изпълнението на всички заложени цели и приоритети по Програмата“, подчерта зам.-министър Витанова. Тя призова бенефициентите да се активизират на максимум, особено по отношение на процедурите по избор на изпълнители, което е предпоставка за успешно изпълнение на сключените договори и преодоляване на евентуални предизвикателства.Участниците в информационния ден бяха запознати със спецификите при възлагането на обществени поръчки, предварителния контрол, плащанията по проектите, отчитането на административните договори, работа с ИСУН, финансово и техническо отчитане на проектите и др. Експертите от МРРБ отговориха и на конкретни въпроси и коментираха възникнали казуси.