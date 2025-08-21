Новини
Зам.-министър на икономиката: Целта е да осигурим по-голяма информираност на гражданите за цените в търговските вериги
Автор: Екип Ruse24.bg 18:17Коментари (0)0
©
С публикуването на списък с цените в реално време ще се осигури по-голяма информираност на гражданите и възможност за сравнение между различните търговски вериги. Очаква се това да допринесе за по-голяма конкуренция и стабилизиране на цените на основни хранителни продукти. Това каза зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов по време на заседание на работната група "Защита на потребителите“ към Координационния съвет за подготовка на България за членство в еврозоната.

Заседанието бе проведено във връзка с изпълнение на изискването на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), търговците на хранителни стоки да публикуват ежедневно на интернет страниците си цените на определени основни продукти от голямата потребителска кошница. На срещата присъстваха Мария Филипова, председател на Комисия за защита на потребителите, представители на "Информационно обслужване“ АД, Български фармацевтичен съюз, "Сдружение за модерна търговия“, Сдружения за защита на потребителите ("Сдружение за правна помощ на потребителите“ и "Федерация на потребителите“), Национален статистически институт, Министерство на финансите, Българска народна банка, Национална агенция за приходите и др.

Съгласно изискването на чл. 556, ал. 4 от ЗВЕРБ, Комисията за защита на потребителите ще поддържа специален интернет портал, на който ще се публикуват ежедневно продажните цени на стоките от състава на голямата потребителска кошница и ценовите листи, предоставени от търговците с цел гарантиране на прозрачност и защита на интересите на потребителите.

В рамките на срещата беше обсъден списъка на стоки от първа необходимост - основни видове хляб, млечни продукти, месо, плодове и зеленчуци, консерви, риба, лекарствени средства и др.

Проведената дискусия очерта възможностите за последни уточнения по прецизиране на списъка на стоките от състава на голямата потребителска

кошница и взимането на решения в подкрепа най-вече на потребителите, като според единодушното мнение на участниците тя е била ползотворна.

В заключение, заместник-министър Барбалов отбеляза необходимостта от съвместна работа с цел изграждане на доверие, както сред гражданите, така и сред бизнеса. По негови думи в тази връзка се планира по-честото провеждане на заседания на работна група "Защита на потребителите“, които ще предоставят възможност за споделяне на конкретни проблеми и търсене на решения.

