Зам.-министър на икономиката: Ще следим внимателно всяко необосновано повишение на цените
Автор: Лора Димитрова 13:41Коментари (0)18
©
Министерството на икономиката и индустрията и партньорските институции работят за защита на потребителите и подкрепа за бизнеса. За да се осигури плавен преход между двете валути, Министерството на икономиката и индустрията поставя в центъра на работата си редовна и целенасочена комуникация с всички заинтересовани страни. Това заяви зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов в Хасково по време на информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

“Провеждат се срещи между регулаторите КЗК, КЗП, НАП, представителите на бизнеса и гражданите, на които се обменя информация, обсъждат се възникващи въпроси и се търсят решения, така че процесът да бъде максимално прозрачен и справедлив", посочи той.

По думите му основна цел е гарантирането на стабилност и справедливост по време на прехода, така че рисковете за икономиката да бъдат минимизирани, а правата на потребителите – напълно защитени.

“Министерството работи в тясно сътрудничество с редица институции, за да се избегнат рискове от спекулации и да се защитят интересите на гражданите", допълни Барбалов. Той подчерта, че особен акцент се поставя върху социално уязвимите групи, чиито права и интереси ще бъдат защитени по време на прехода.

Зам.-министърът изтъкна, че ще се следи внимателно всяко необосновано повишение на цените и ще се реагира своевременно. Цените трябва да се формират добросъвестно и прозрачно, като всяко увеличение следва да бъде обосновано от реални икономически фактори. Той посочи, че при предварителните проверките, извършени от КЗП, почти няма констатирани случаи на неправилно двойно обозначение, което показва, че и бизнесът полага усилия да спазва новите правила.

“Стартира държавният сайт "Колко струва“ (kolkostruva.bg), който ще публикува ежедневно цените на 101 стоки, създаден от КЗП по изискванията на Закон за въвеждане на еврото в Република България. Министерството на икономиката и индустрията участва във обсъждането и финализирането на списъка от храни, лекарства, хигиенни и козметични продукти — като част от мерките за прозрачност по време на прехода", съобщи още Барбалов.

Изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в България влязоха в сила от 8 август тази година и ще важат 12 месеца. На 8 октомври изтича отсрочката, дадена на бизнеса за привеждане на дейността в съответствие с правилата. След тази дата контролните органи ще започнат да налагат глоби, а не само предписания, припомни зам.-министърът.

По време на речта си Барбалов подчерта, че въвеждането на еврото е национален приоритет, който изисква единство, последователност и сътрудничество. “Част от ползите вече се виждат, а други предстои да се усетят. Непосредствено след обявяване на решението за въвеждане на еврото рейтингът на България беше повишен с една стъпка, което само по себе си е добра новина за бизнеса", заяви той.

На срещата участваха д-р Стефка Здравкова - областен управител на Хасково, Мария Вълчева – заместник-кмет на община Хасково, Георги Чанев - главен директор Управление "Емисионно" - БНБ. Кампанията има за цел гражданите да бъдат информирани ясно, подробно и достоверно за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

