Пред обществото са изнесени всички възможни данни по случая "Петрохан", които са в рамките на позволеното от закона. Това заяви зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов в рамките на изслушването на отговорните институции по казуса "Петрохан".

Попов обясни, че за девет дни от МВР са дали четири брифинга по този казус. Той допълни, че сигналът за намерените тела в района на Петрохан е получен около 11:30 ч. на 2 февруари.

"Иззети са три огнестрелни оръжия. Извършен е оглед и е установено, че труповете са на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев", каза още заместник-министърът на вътрешните работи. 

"Иззети са камери за видеонаблюдение. В хода на извършената работа е установено, че починалите мъже са живеели в хижата. Заедно с тях са живеели Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Янев Макулев. Едно от намерите оръжията е регистрирано на Николай Златков, а другите две – на Ивайло Валентинов Иванов", каза министърът. 

По негови думи е проведен разговор с майката на Ивайло Калушев, която е заявила, че синът й живее в хижата, а на 1 февруари вечерта е получила "последно" съобщение от него. Също така е разпит е проведен и с майката на Николай Златков, която е казала, че знае, че синът й е заминал за Бургас.

Разговаряно е също и с бащата на Александър Макулев, който е обяснил, че от около пет години синът му живее при Ивайло Калушев в хижа "Петрохан", където го е обучавал за рейнджър. 

Попов представи и подробно маршрута на кемпера, в който откриват трите тела. 

"На 30 януари кемперът е бил на бензиностанция в Бургас, като от записите се виждат трима души с точното описание на Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев. На 31 януари са били на бензиностанция на магистрала "Тракия" в района на Ихтиман, посока София. От прегледа на записите се вижда, че с тях има непълнолетно момиче. То е оставено на домашния й адрес. Момичето е разпитано", каза той.