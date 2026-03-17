Зам.-министърът на финансите и Строителната камара обсъдиха важни теми, касаещи общините
Заместник-министър Михайлов увери гостите, че Министерството на финансите прави всичко възможно за осигуряване на бързото разплащане на средствата по Общинската инвестиционна програма. "Сумите се отпускат от Българската банка за развитие веднага след одобрение на изпълнението на проектите от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“, подчерта той.
На въпроси относно заплащането на инфраструктурни проекти с европейско финансиране Станимир Михайлов съобщи, че правителството работи по мерките, които са необходими за отпускане на четвъртото и петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. По тези две плащания България ще получи около 2,5 млрд. евро.
Представителите на Камарата на строителите и финансовият заместник-министър ще продължат взаимодействието си, като ще бъдат инициирани междуведомствени срещи с ангажираните институции за обсъждане на възникнали въпроси при изпълнението на някои от проектите.
