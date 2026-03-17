Изпълнението на Общинската инвестиционна програма и на проекти във ВиК, пътния и железопътния сектор бяха основните теми на срещата между заместник-министъра на финансите Станимир Михайлов и Живко Недев и Благой Козарев, заместник-председатели на Камарата на строителите в България, и Цветослав Петков, член на Изпълнителното бюро на Камарата.Заместник-министър Михайлов увери гостите, че Министерството на финансите прави всичко възможно за осигуряване на бързото разплащане на средствата по Общинската инвестиционна програма. "Сумите се отпускат от Българската банка за развитие веднага след одобрение на изпълнението на проектите от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“, подчерта той.На въпроси относно заплащането на инфраструктурни проекти с европейско финансиране Станимир Михайлов съобщи, че правителството работи по мерките, които са необходими за отпускане на четвъртото и петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. По тези две плащания България ще получи около 2,5 млрд. евро.Представителите на Камарата на строителите и финансовият заместник-министър ще продължат взаимодействието си, като ще бъдат инициирани междуведомствени срещи с ангажираните институции за обсъждане на възникнали въпроси при изпълнението на някои от проектите.