ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Зам.-министърът на образованието: Родителите са изключително притеснени
Това коментира заместник-министърът на образованието Емилия Лазарова.
От думите ѝ стана ясно, че на места са назначени временно изпълняващи директори.
По-малко първокласници
"Определено тази година първокласниците са по-малко и наистина това може да се свързва с демографската криза“, отбеляза тя.
По-късно започване
Лазарова обясни, че почти няма как в училищата, които са на двусменен режим на обучение, учениците да преминат в една смяна и да започват по-късно.
"Това, за което апелира министър Вълчев и изпратихме писмо до директорите на училищата, е във всички училища на едносменен режим, съответно да започват по-късно учениците“, обясни заместник-министърът на образованието.
"Много е сложно. Трябва да се разговаря с учителите, но най-вече с родителите. Зависи от родителите - особено в големите градове, в какво време започва работният им ден, те транспортират основно децата си. Зависи дали техните деца - особено ако са две, учат на едно място, или трябва да ги закарат до различни места“, коментира Емилия Лазарова пред bTV.
По думите ѝ масово родителите не предпочитат по-ранния час за започване на учебния процес и за всички е по-добре децата да започват по-късно.
"От 2300 училища, 226 са на двусменен режим. В тях, където е възможно, може да има гъвкаво начало на учебния ден за различни класове. Те биха могли да започват по различно време. Но и това е препоръчително, защото е много трудно осъществяването“, посочи тя.
Без мобилни телефони
Емилия Лазарова обясни, че пълната забрана на мобилните телефони в училище по-скоро зависи от училищната политика и от разговорите с родителите.
Промените в НВО в седми клас
Относно промените в националното външно оценяване в седми клас тя се съгласи, че всички се чувстват като опитни зайчета.
"Родителите по-скоро са изключително притеснени, защото всеки родител гледа да осигури най-доброто образование за децата си. Резултатите в седми клас от националното външно оценяване се използват и като вход в следващото учебно заведение, което ги притеснява. Не би трябвало да бъдат притеснени, вече сме публикували примерни модели на националното външно оценяване по всички предмети, включително и по математика“, обясни заместник-министърът.
"Изпитът е по математика - нищо, че има шест задачи по природни науки. Покриват се основни компетентности от учебните програми на тези природни науки и задачите се решават с математически знания и умения“, допълни тя.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: