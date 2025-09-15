Зам.-министърът на образованието: Родителите са изключително притеснени

© bTV "Винаги има някакви проблеми, но не може да започне учебната година, без училището да има директор. Учебната година във всяко едно учебно заведение не може да започне, без да е обезпечен учебният процес. Така че каквито и проблеми и затруднения да има, учебната година започна навсякъде с осигурени учители и с директори“.



Това коментира заместник-министърът на образованието Емилия Лазарова.



От думите ѝ стана ясно, че на места са назначени временно изпълняващи директори.



По-малко първокласници



"Определено тази година първокласниците са по-малко и наистина това може да се свързва с демографската криза“, отбеляза тя.



По-късно започване



Лазарова обясни, че почти няма как в училищата, които са на двусменен режим на обучение, учениците да преминат в една смяна и да започват по-късно.



"Това, за което апелира министър Вълчев и изпратихме писмо до директорите на училищата, е във всички училища на едносменен режим, съответно да започват по-късно учениците“, обясни заместник-министърът на образованието.



"Много е сложно. Трябва да се разговаря с учителите, но най-вече с родителите. Зависи от родителите - особено в големите градове, в какво време започва работният им ден, те транспортират основно децата си. Зависи дали техните деца - особено ако са две, учат на едно място, или трябва да ги закарат до различни места“, коментира Емилия Лазарова пред bTV.



По думите ѝ масово родителите не предпочитат по-ранния час за започване на учебния процес и за всички е по-добре децата да започват по-късно.



"От 2300 училища, 226 са на двусменен режим. В тях, където е възможно, може да има гъвкаво начало на учебния ден за различни класове. Те биха могли да започват по различно време. Но и това е препоръчително, защото е много трудно осъществяването“, посочи тя.



Без мобилни телефони



Емилия Лазарова обясни, че пълната забрана на мобилните телефони в училище по-скоро зависи от училищната политика и от разговорите с родителите.



Промените в НВО в седми клас



Относно промените в националното външно оценяване в седми клас тя се съгласи, че всички се чувстват като опитни зайчета.



"Родителите по-скоро са изключително притеснени, защото всеки родител гледа да осигури най-доброто образование за децата си. Резултатите в седми клас от националното външно оценяване се използват и като вход в следващото учебно заведение, което ги притеснява. Не би трябвало да бъдат притеснени, вече сме публикували примерни модели на националното външно оценяване по всички предмети, включително и по математика“, обясни заместник-министърът.



"Изпитът е по математика - нищо, че има шест задачи по природни науки. Покриват се основни компетентности от учебните програми на тези природни науки и задачите се решават с математически знания и умения“, допълни тя.