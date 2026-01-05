Зам.-председателят на БСК: Големите страхове около въвеждането на еврото не се оправдаха
©
Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на търговците на горива заяви пред NOVA, че хората приемат ситуацията без напрежение, а в сектора не се наблюдават големи ценови амплитуди. По думите му дори в момента горивата са на най-ниските си нива от години.
В сектор ХОРЕКА също не се очакват спекулации с цените. Атанас Димитров от Българската хотелска и ресторантьорска организация обаче апелира за търпение от страна на клиентите заради по-сложната работа с две валути.
Милена Драгийска изпълнителен директор на една от най-големите хранителните вериги у нас, увери, че магазините са били добре подготвени с евро банкноти и монети и не е имало сътресения.
"Пазарният механизъм е доказал, че работи, а никоя верига няма интерес да губи доверие чрез спекулативно вдигане на цените", допълни тя.
Зам.-председателят на БСК Станислав Попдончев обобщи, че големите страхове около въвеждането на еврото не са се оправдали и процесът протича далеч по-спокойно от очакваното.
Още по темата
/
Жена: Запазила съм час на 29 декември цената е 80 лева, на 5 януари исках да променя часа - процедурата вече е с 8 лева отгоре
10:46
Шефът на една от големите търговски вериги: Няма чужди евроцентове! Няма значение в коя държава са направени!
09:46
Търговците знаят ли, че един лев не е равен на едно евро?: Спекула с цените на паркинг в Плевен
09:07
Конституционалист: Има въпроси, които могат да бъдат предмет на референдум, а и такива, които не могат
03.01
Още от категорията
/
Керемедчиев: Доналд Тръмп изпълнява едно от предизборните си обещания с отстраняването на Мадуро
09:47
Георги Блажев за Димитър Пенев: Има хора, които излъчват уют, човещина и едно такова усещане "Всичко ще бъде наред"!
03.01
Чудните истории на "малките герои" – недоносените бебета и как от малко под 500 грама израства прекрасно дете
03.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Омбудсманът Велислава Делчева: Не бих се съгласила да стане служе...
22:39 / 04.01.2026
Мицкоски за България: Отново пропуснаха шанса да бъдат добри съсе...
18:45 / 04.01.2026
Божанов за казуса с Венецуела: България не трябва да стои в ъгъла...
16:22 / 04.01.2026
НИМХ с прогноза за утрешния ден: Очакват се валежи в Северна Бълг...
14:55 / 04.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:25 / 04.01.2026
МВР алармира: Въвеждането на еврото е "златен шанс" за измамницит...
10:24 / 04.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.