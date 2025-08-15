Новини
Зам.-председателят на ВМРО: Кризата с водата се задълбочава, защото най-големият разсипник на водните запаси е държавата
Автор: Цвети Христова 15:49Коментари (0)0
© Facebook
Безводие мъчи над 1/3 от България, нехайството на държавата с десетилетия вече дава обилно своите плодове

Безводие мъчи над 1/3 от България. Намираме се в класическата ситуация на българската поговорка "Вода газим, жадни ходим". Нехайството на държавата с десетилетия вече дава обилно своите плодове. Резултатите от три десетилетия системно безхаберие се виждат. Това заяви зам.-председателят на ВМРО Карлос Контрера във Facebook.

Ето какво още добави той: "Плевен е на воден режим, Тетевен е на воден режим, Белоградчик преминава на воден режим, Радомир ту е с режим, ту не е, Брезник също. Списъкът е дълъг и обхваща малки и големи населени места. Услужливо се пробутва мантрата със засушаването, но проблеми с водоснабдяването има дори когато има валежи и язовирите са с високи обеми.

От ВМРО - Българско национално движение години наред посочваме, че е необходимо системно извършване на основни ремонти на магистрални водопроводи, язовири, помпени станции, тласкатели, изравнители и резервоари, за да не се стига до липса на питейна вода или до влошаване на качествата й. В продължение на пет години държавата е един подвижен цирк, върти се някаква фамозна промяна (уж), но по темата с ВиК нито един от управлявалите ни кабинети и мнозинства не си мръдна пръста.

В Плевен например проблемът е с довеждащ водопровод, който аварира. Това не е започнала вчера, оня ден или преди година. Но с години не са взети мерки и сега е налице буквално бедствие...

Българската държава не започна проектирането и изграждането в последните пет години на нито един значим проект за изграждане на нов язовир за питейни води. Не е започнат нито един крайно необходим ремонт на язовир за питейни води. Години наред от ВМРО - Българско национално движение посочваме и предлагаме, настояваме спешно да започне ремонт на язовирите "Огоста", "Йовковци", "Бели Искър". Да, ама не...

Кризата с водата се задълбочава, защото най-големият разсипник на водните запаси е държавата... Парадоксално, но факт. Това, че някой си миел колата или си поливал доматите не може да бъде сериозен аргумент защо липсва вода в цели обшини. Язовирите са държавни, ВиК операторите са преимуществено държавни, ВиК мрежите са или общински, или държавни. И вода няма.

Не е първопричината засушаването, а разсипаната, неподдържана, амортизирана ВиК инфраструктура. Не може да има 60-70-80% загуби на вода от входа на ВиК системата до потребителите и да твърдиш, че имаш водоснабдяване. Това е престъпно унищожаване на критична инфраструктура.

За последните пет години се изредиха да управляват във всякакви вариации почти всички парламентарно представени партии плюс служебни кабинети на президента. По въпроса с ВиК, безводието, липсата на водоснабдяване, лошото водоснабдяване всички ще бъдат запомнено с едно - бездействие.

За ВМРО - Българско национално движение ВиК сектора винаги е бил приоритет и винаги сме излизали с конкретни предложения. За съжаление всички останали бягат от темата. Погледнете програмите за управление и заявките им по време на честите предизборни кампании за последната петилетка. Нищо!

Ако не се стегнем бързо през тази година, догодина проблемът с липсата на вода ще е още по-голям. През 2027 г. ще бъде още по-зле и така. Без комплексни и системни държавни решения за изграждане и основен ремонт на язовири, магистрални водопроводи, помпени станции, тласкатели, резервоари ежегодно сводката за липсата на вода ще става все по-дълга".

