Зам.-ректорът на Академията на МВР за работата на полицията: Справиха се прилично
© NOVA NEWS
"Това е рутинна практика, така се прави. Вижда се много ясно, че в този район нямаше сериозни ексцесии. Даже имаше хора с деца. Това, което се случи после, стана извън района, в който бяха пропускателните пунктове. Рязко се смени мястото на напрежението. Ние не можем да поставим оценка на полицията, защото гледахме целия протест удобно седнали на столовете вкъщи, докато полицаите бяха на улицата. Те изпитаха целия гняв", уточни Иванов.
"Колкото да ви е странно, при 50 000 хора в МВР, униформените полицаи никога не стигат. Това е един огромен район, който много трудно може да бъде изолиран качествено. Когато се правят разчети за силите и средствата, в такива ситуации, всички винаги са заделя резерв, който да реагира именно на такива резки промени в обстановката. Полицията донякъде беше изненадана", смята още доцентът.
Според него пожарната не е реагирала правилно в ситуацията.
"Имаше кадри, на които се виждаха хора, хврълящи горящи столове в офиса на ГЕРБ. Столичната пожарна е на не повече от 500 метра от там. Имаше няколко огнища и ние видяхме само една пожарна. Дали това е било решение на Оперативния щаб, или просто не са имали идея, че ще се стигне до палежи и не са били готови, това вече ще изяснят компетентните органи", допълни той.
Още по темата
/
Президентът: Българите надигнаха глас и казаха "не", властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред!
17:14
Председателят на БСК: Загърбете тясно партийните си интереси, да погледнете на проблемите на хората
16:19
Младежката организация на ГЕРБ за протеста: Нека това да не бъде инструмент в ръцете на политически лидери
11:00
Още от категорията
/
Бивш министър на отбраната: Русия няма намерение да спре войната, а Украйна не демонстрира готовност да се предаде. Това е реалността
18:30
Променят Закона за обществения транспорт по пример на Европа – единен електронен билет и мобилен портфейл
17:15
Зам.-здравният министър: Съвместната работа с БЗС и МОН показва, че споделяме обща цел и работим в правилната посока
16:08
Ивайло Мирчев: Полицията беше умишлено изтеглена, за да се опорочи най-големият протест от 35 години
09:03
Калин Стоянов: Истината е очевидна. На уж мирния протест, ПП-ДБ, в комбина с хора около президента Радев, си внедриха групи от провокатори
09:01
Пеевски: Румен Радев - истинският организатор на погромите, палежи и хаос разкри лицето си! С ПП-ДБ употребихте младите хора!
08:57
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.