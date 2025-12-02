Заместник-министърът на здравеопазването г-жа Добромира Карева откри годишния форум, посветен на популяризирането на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при децата от 0 до 18-годишна възраст в Република България, съобщиха от Здравното министерство."Националната програма е изключителен пример не само в национален, но и в европейски мащаб. Нейната реализация и впечатляващите резултати, постигнати през повече от десетгодишното ѝ прилагане, допринасят значително за подобряване на оралното и общото здраве на българските деца", отбеляза г-жа Карева.Министерство на здравеопазването последователно насочва усилията си към укрепване на профилактиката и повишаване на достъпа до адекватно лечение на оралните заболявания в детска възраст и припомня, че в рамките на програмата се изпълнява ежегодното силанизиране (запечатване) на първите постоянни зъби на децата през първите 2-3 години от пробива им."Високо оценявам дългогодишния принос на Български зъболекарски съюз в изпълнението на Програмата. "Вашата работа, в партньорство с Министерство на образованието и науката, е доказателство, че споделяме обща цел и работим в правилната посока - към по-здраво и информирано поколение", заяви още заместник-министърът на здравеопазването.