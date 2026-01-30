Недопустимо е да приемаме агресията като обикновена част от живота ни, а още по-малко от ежедневието на най-уязвимите - нашите деца. Затова е важно възпитанието в изконните ценности и изграждането на нетърпимост към проявите на насилие да вървят "ръка за ръка“ от най-ранна възраст. Това заяви заместник-министърът на здравеопазването по време на конкурса на Държавна агенция за закрила на детето, организиран в рамките на Националната информационна кампания за превенция на насилието и злоупотребата с деца.Мотото на инициативата "Бъди смел, бъди добър!“ обединява две от най-важните послания, които да завещаем на идните поколения - да бъдат отговорни, достойни, солидарни личности и пример за цялото общество.Зам.-министър Карева увери, че в подкрепа на детското благосъстояние, Министерството на здравеопазването изпълнява Националната стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа 2030 г. Тя цели повишаване компетентността на медицинските специалисти, ангажирани с грижите за детското здраве, относно разпознаването и навременната реакция при насилие и нездравословни методи за отглеждане на децата. Фокус са и превантивните дейности, насочени към рисковите фактори за затруднения в развитието, както и към подобряване качеството на родителските грижи.Насилието, в частност и сексуалното, както и начините за предпазване, са сред темите, засегнати в програмата, разработена към Плана за въвеждане на здравното образование в българското училище от 1. до 10. клас.Министър Карева отличи част от победителите в конкурса и пожела на всички участници да се развиват смело и да реализират успешно своите таланти