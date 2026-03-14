Румен Радев.
По думите ѝ социалистите вече имат план за ограничаване на проблемите, натрупани в партията през последните години. Михайлова подчерта, че БСП е дала пример как се решава лидерски въпрос, като партията е избрала нов лидер, който според нея е харесван както от членовете, така и от обществото.
Тя заяви, че социалистите планират промяна и в съдържанието на лявата политика. Според нея досега левите политики често са се изразявали основно в предоставяне на финансови помощи за най-бедните групи. "Нашето намерение е да покажем, че лявата политика трябва да бъде философия, а не само раздаване на малки финансови преференции“, каза Михайлова.
Заместник-председателят на БСП коментира и въпроса дали новият политически проект на Румен Радев може да се превърне в сериозен конкурент за левицата. По думите ѝ коалицията около Радев не може да бъде определена като основната лява партия в страната. "Бедна България има нужда от силна лява партия, която да дава решения на проблемите на хората“, посочи тя.
Михайлова подчерта, че при подреждането на листите партията е търсила кандидати с експертиза в законодателната дейност. Според нея последните парламенти са страдали от недостиг на специалисти в областта на изработването на закони. Като пример тя посочи имената на Татяна Дончева и Крум Зарков, които по думите ѝ имат опит и могат да върнат професионализма в парламентарната работа.
Кметът на Троян коментира и финансирането на общините, като заяви, че в последно време има забавяния при средствата към редица общини в страната. Според нея общини, управлявани от "ДПС – Ново начало", са получавали по-благоприятно финансиране в сравнение с други.
Михайлова отбеляза, че БСП е извлякла поуки от участието си в управлението през последните години. "Има партии, с които трудно бихме работили – тези със зависимости или които използват държавните средства за частни цели“, заяви тя.
Заместник-председателят на БСП: Има партии, с които трудно бихме работили
