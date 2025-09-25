"Заплашиха ме, че ще свърша като турските кметове": Коцев зове пред Politico ЕС да спре спускането на България към авторитаризъм

© Арестуван български кмет, чието задържане все повече се разглежда като лакмус за върховенството на закона в балканската страна, твърди, че ЕС трябва да засили натиска си върху София, за да спре спускането й към авторитаризъм, пише европейската редакция на Politico.



Кметът на Варна, третия по големина град в България, Благомир Коцев, беше арестуван на 8 юли по обвинения в корупция, които той отрича.



Либералната му антикорупционна партия "Продължаваме промяната“ твърди, че високопрофилното дело е политически мотивирано и показва, че съдебната система в страната е превърната в оръжие.



Арестът предизвика протести в цялата страна и поднови възмущението от влиянието на организираната престъпност в страната с население от 6,7 милиона души. Бившият министър-председател Николай Денков от проевропейската партия на Коцев заяви, че България е в "състояние на диктатура“.



Призивът на Коцев към Брюксел да предприеме действия идва в момент, в който либералите в Европейския парламент призовават за спиране на европейските фондове за България заради ареста. Валери Хайер, председател на групата Renew, заявява, че задържането на Коцев разкрива "институционалната перверзия“ в страната.



Българският президент Румен Радев заяви, че "за Европа става все по-трудно да бъде лъгана за това, което се случва в България“, като обвини съдебната система, че "безмилостно“ преследва опозицията, докато си затваря очите за властта.



В разговор с брюкселското издание по време на ежедневния си 10-минутен телефонен разговор от затвора, Коцев заявява, че ЕС трябва да окаже "по-голям политически натиск“ върху българското правителство. Преди ареста си, заявява той, е бил предупреден, че е обект на политически атаки. Атаката се дължи на неговата партия, която се бори срещу мафията в черноморски град, известен с политически свързаната мафиотска престъпност и руското влияние. Коцев твърди, че е бил заплашен, че може да свърши като затворените турски кметове, които се противопоставят на управлението на президента Реджеп Тайип Ердоган.



"Някои хора ми заявяваха: "Чух, че трябва да напуснеш тази партия, защото ще бъде опасно за теб. Получих сигнал, че "ако не го направиш, това ще се случи, виж какво се случи в Турция, виж какво се случи на други места“. И всъщност сценарият е много подобен на този, който виждам на други места извън България, но те не са в ЕС“, заявява той.



"Много ме тревожи, че сме страна членка на ЕС и тези неща се случват тук.“



Премиерът Росен Желязков от ГЕРБ заяви през юли, че независимата съдебна система на страната трябва да бъде оставена да си върши работата.



Завладяна държава



Въпросът за върховенството на закона отдавна е повод за загриженост в България. Реформистките политици и разследващите журналисти твърдят, че живеят в "завладяна държава“, в която съдебната система и разрастващият се апарат за сигурност на България са свързани с организираната престъпност. Европейската комисия отбеляза, че възприемането на независимостта на съдебната система в България е "много ниско".



Реформистката опозиция, включително партията на Коцев "Продължаваме промяната“, твърди, че е подложена на нападки заради успеха си в регионалните избори в големи градове като София и Варна, което разгневи старата политическа класа, която в резултат на това загуби доходни обществени поръчки.



Действително, обществените поръчки играят ключова роля в делото срещу Коцев. Пламенка Димитрова, мениджър в кетъринг компания, която е получила изгодни договори от предишната администрация на Варна, е обвинила Коцев, че се е опитал да й изнуди за нови договори. Арестуваният кмет е обвинен, че е поискал 15% отстъпка от цената на храната в училищата и детските градини.



"Ако аз, като кмет на третия по големина град в страната, мога да бъда преследван, това може да се случи на всеки обикновен гражданин“, заявява Коцев. "Всеки може да бъде вкаран в затвора, докато тече разследване. Това може да отнеме месеци или дори години, и дори ако си невинен, може да останеш в ареста, докато някой не реши да те освободи.“



"Много съм притеснен и не съм единственият – много хора в България се питат къде се намираме по отношение на съдебната ни система“, добавя той. "Това ме тревожи дълбоко, защото вместо да се подобрява като член на Европейския съюз, ситуацията се влошава.“



Стратегическо пристанище



Варна, най-голямото пристанище в България, е от стратегическо значение за НАТО и европейската сигурност. То е и център на руското културно и икономическо влияние и дом на няколко хиляди руски граждани.



Десетилетия наред то се управляваше от партията ГЕРБ на премиера Желязков и бившия премиер Бойко Борисов, който все още е един от основните политически играчи в страната.



Бившият министър-председател Кирил Петков, сега депутат от партията "Продължаваме промяната“, описва делото срещу Коцев като част от по-широка кампания срещу опозиционните партии. Той заявява, че кампанията е била организирана от главния прокурор на страната Борислав Сарафов, за да защити интересите на Борисов и санкционирания Делян Пеевски, лидер на предизборната коалиция ДПС-Ново начало, която де факто подкрепя настоящото правителство.



Президентът Радев също насочи вниманието към Борисов и Пеевски в дискусиите за върховенството на закона, като заяви: "Всички виждат, че демокрацията в нашата страна е фасада, правителството е декорация за дуото Пеевски-Борисов, а правосъдието е селективно“.



Петков коментира, че е важно ЕС да осъзнае, че това не е "само български проблем“, а може да засегне и сигурността в Черно море.



"Град без кмет е от полза за режима на Путин“, заявява Петков пред брюкселската медия.



POLITICO се е свързало както с ГЕРБ, така и с ДПС-Нови начала, но не е получило отговор. В своите изявления последната партия е отхвърлила "Продължаваме промяната“ като партия на "корумпирани и компрометирани политици“.



През юли Желязков от ГЕРБ заяви: "В една демократична държава, управлявана от върховенството на закона, има два основни принципа. Първият принцип е презумпцията за невиновност. Вторият основен принцип е независимостта на съдебната система. Ако искаме да бъдем държава, управлявана от върховенството на закона, трябва да спазваме и двата принципа.“



Междувременно политическата драма доведе до театрални сцени. В опит да обърка критиците си, които го обвиняват, че търси отмъщение срещу "Продължаваме промяната“ за собствения си арест през 2022 г., Борисов заяви, че с удоволствие ще лобира за освобождаването на Коцев. "Ако ми дадат тениска с Благо Коцев, ще я нося!“, заяви той по-рано този месец.



В типичния си борбен стил, миналата седмица Пеевски се забърка в спор на улицата пред парламента с Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната“.



От затвора Коцев заявява, че хората са уплашени от отклоняването на България от принципа на правовата държава. "Наистина се опасявам от страха, който виждам навън“, заявява Коцев. "Хората се страхуват да изразят мнението си срещу това, което се случва“.