ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Заплаща ли се секцио от НЗОК и в кои случаи?
Общопрактикуващият (личният лекар) може да издаде направление за хоспитализация (бл. МЗ-НЗОК №7) за раждане, но е редно това да направи АГ-специалистът, който е следил бременността Ви, (дори да няма сключен договор с НЗОК). Той ще приложи и копия от медицинската документация за наблюдението на бременността. (Карта за профилактика на бременността, съгл. чл. 10 от Наредбата 8 за проф.прегледи и диспансеризацията).
По КП № 5 "Раждане“ НЗОК заплаща секциото само ако жената има съответните индикации за това, т.е. само по медицински показания и по преценка на лекарите. Ако секциото е по желание на пациентката - не.
Какъв метод за родоразрешаване ще е подходящ във Вашия случай, ще преценят лекуващите лекари.
В цената на пътеката са включени всички процедури, медикаменти и необходими консумативи. Бременните и родилките до 45 дни след раждането са освободени от потребителска такса за болничния престой.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НИМХ с пълна прогноза за цялата седмица в Русе
08:43 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: