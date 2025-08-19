Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Заплащането на работниците в "Българския Манчестър" е толкова ниско, че една пенсионерка взема почти толкова, колкото един работник
Автор: Екип Ruse24.bg 14:15Коментари (0)0
©
Пет области в България са с особено ярко изразено застаряващо население, като над 40% от жителите им са в пенсионна възраст, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). Това са областите Видин, Габрово, Кърджали, Кюстендил и Смолян. Според местните жители в Габрово, основните причини за този процес са емиграцията на младите хора в чужбина, причинена от липсата на работа и ниските заплати в региона.

77-годишната Жана Пенчева, която е работила като електротехник почти през целия си трудов стаж в емблематичния за Габрово електротелферен завод, разказва, че в региона все още има млади хора, но те не се задържат. Според нея проблемът е в липсата на работни места и ниските заплати.

"Не че сме възрастни, има и млади хора, но те не се задържат тук. Или пък няма работа“ – споделя Жана Пенчева, пенсионер. Тя добавя, че в миналото Габрово е било истински индустриален център с развита промишленост – текстилна, лека и машиностроителна, и много хора от Южна България са идвали тук за работа.

Местните жители на Габрово обясняват, че в последните години градът е загубил индустриалния си облик, а славата му на "български Манчестър“ вече е отшумяла.

"Дължи се на това, че затвориха всички фабрики. Заплащането на работниците в Габрово е толкова ниско, че една пенсионерка взема почти толкова, колкото един работник. Емиграцията е голяма – Гърция, Турция, Германия, Англия…“ – коментира пред Euronews Bulgaria Виолета Анчева, местен жител.

Други, като Димитрина Стефанова, призовават властите да предприемат мерки за задържане на младите хора в региона.

"Просто младите отиват в чужбина! Нека поне да им осигурят нещо, да направят нещо, за да ги задържат“ – споделя тя.

Евгения Милчева, също жител на Габрово, отбелязва, че въпреки традицията на машиностроенето в региона, в последните години са останали малко шивашки предприятия, които не могат да осигурят високи заплати.

"Габрово по принцип е машиностроителен град, но заплатите в шивашките фирми не са сред най-високите“ – казва Евгения Милчева.

Населението на област Габрово в момента е около 93 800 души, като почти половината от тях са пенсионери. Според данни на РУСО-Габрово, към август месец 2023 г. се изплащат пенсии на 39 572 души, от които 15 970 са мъже и 23 602 са жени. Пенсионерите на възраст 80 и повече години са около 7500 души.

През последните 14 години населението на България е намаляло с около 1 милион души, като този процес продължава да се ускорява, особено в областите с по-висока емиграция и по-ниска раждаемост. Съществува сериозна нужда от мерки, които да подпомогнат развитието на регионите с демографски проблеми и да задържат младите хора в страната.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
19:04 / 17.08.2025
Морето "оглозга" наш плаж, отдолу се показа неподозирана гледка
Морето "оглозга" наш плаж, отдолу се показа неподозирана гледка
10:23 / 17.08.2025
Кошмар на магистрала "Тракия"! Втора катастрофа и големи задръствания към София
Кошмар на магистрала "Тракия"! Втора катастрофа и големи задръствания към София
14:10 / 17.08.2025
Катастрофа в изпреварващата лента на АМ "Тракия" преди София, образува се задръстване!
Катастрофа в изпреварващата лента на АМ "Тракия" преди София, образува се задръстване!
13:28 / 17.08.2025
Синоптиците вещаят люта зима с две лица в България
Синоптиците вещаят люта зима с две лица в България
17:10 / 17.08.2025
Жената на полицай към ОДМВР Пловдив открита мъртва в банята със забит нож
Жената на полицай към ОДМВР Пловдив открита мъртва в банята със забит нож
14:02 / 18.08.2025
Ето какво се крие зад раздлялата на Торино и Пашата
Ето какво се крие зад раздлялата на Торино и Пашата
17:41 / 17.08.2025
Актуални теми
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България и Войната в Украйна
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: