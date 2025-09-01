Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Заплата, която е четири пъти над минималната в България, не убеди млади лекари
Автор: Екип Ruse24.bg 21:35Коментари (0)0
©
Медицински специализации в няколко ключови направления остават незаети, дори когато за тях се предлага възнаграждение до 5000 лева месечно. Оказва се, че дори четири пъти по-висока от минималната за страната заплата не е достатъчен стимул за младите хора да избират лекарската професия. Особено засегнати са хирургията и онкологията – специалности, за които в момента няма кандидати.

В частна болница в Бургас условията са отлични: модерна апаратура, добри условия на труд и високо възнаграждение. Въпреки това интересът към специализацията остава ограничен.

"Пуснахме 30 позиции, до момента имаме 19 кандидати. Това означава заетост на 63% от обявените бройки“, обясни Семир Абумелих, директор на лечебното заведение.

"В хирургичните специалности и онкологията търсим специализанти. Заплатата е 5000 лева брутно, както в Италия. Недостигът на кадри в Бургас е свързан с географията – в София има концентрация на млади лекари и на всеки ъгъл можеш да намериш специализант. Да решиш да дойдеш, да живееш и работиш в Бургас не е лесно решение. Но откъм заплащане сме сред най-високите в страната, а обучението е на много високо ниво.“

Освен финансовите стимули, болницата предлага и служебни жилища за младите лекари, които не са от Бургас.

"Не ги задължаваме да работят при нас след завършване на специализацията“, допълни Абумелих.

Давид Драгиев, завършил медицина във Варна, избира да специализира урология в бургаската болница

. "Един специализант търси най-вече добро обучение в подходяща среда с колеги, готови да предадат занаята си. Разбира се, заплащането също е важен фактор, който напоследък стана много чувствителна тема“, споделя той.

В държавната Университетска многопрофилна болница за активно лечение в Бургас местата за специализанти са заети около 80%, въпреки че възнаграждението там е значително по-ниско – малко над 2000 лева.

"Искам да се развивам в своята родина и да помагам на пациентите, които имат нужда тук. Много колеги избират чужбина за специализация и развитие, тъй като там заплащането е значително по-високо“, казва Драгиев.

В България бъдещите медицински специалисти проявяват най-голям интерес към кожни, очни и детски отделения, докато специалности като хирургия и онкология остават с недостиг на кадри.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Мъж уби съседа си в Русенско, жертвата е била удушена и със счупвания на гръдния кош
Мъж уби съседа си в Русенско, жертвата е била удушена и със счупвания на гръдния кош
11:19 / 01.09.2025
10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест 
10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест 
20:31 / 01.09.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:49 / 30.08.2025
Жълт код за опасно време в неделя
Жълт код за опасно време в неделя
08:54 / 31.08.2025
Един плаж, който няма да намерите в туристическите справочници, но тези, които го откриха – го оцениха
Един плаж, който няма да намерите в туристическите справочници, но тези, които го откриха – го оцениха
14:08 / 30.08.2025
Учени в САЩ обявиха, че за първи път в историята са успели да регистрират нещо уникално в небето
Учени в САЩ обявиха, че за първи път в историята са успели да регистрират нещо уникално в небето
10:48 / 30.08.2025
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
17:46 / 30.08.2025
Актуални теми
Масови протести в Сърбия 2025 г.
Катастрофи в България
Кабинетът "Желязков"
Поскъпване на хранителните продукти
Колективната отбрана на Европа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: