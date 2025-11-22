Заплатите на медицинските сестри: Какво правим, ако лечебно заведение не успее да постигне минималните нива на възнаграждения през 2026 г.?
По данни на НАП средният осигурителен доход на медицинските сестри през юни, 2025 г. достига 2666 лв., с около 120 лв. над средната брутна заплата в страната. Доходите на акушерките са сходни с тези на медицинските сестри. Общото впечатление е, че възнагражденията на специалистите по здравни грижи следват динамиката на средните доходи и остават много близки до тях като стойност. /виж галарията/
Бележка: За лица, които за съответния месец заемат повече от една длъжност (като медицинска сестра и като акушерка) при един и същи работодател, осигурителният доход е сумиран. В данните попадат и лица на непълно работно време или с непълно отработено време за месеца, както и лица с осигурителен доход нула (напр. при отпуск за отглеждане на дете).
Видно е, че средните доходи на медицинските сестри в момента са по-ниски от предлаганото минимално ниво от 1550 евро. Като се има предвид и, че средният им осигурителен доход е формиран не само от основната заплата, но и от всички допълнителни възнаграждения, които тези специалисти са получили – доход от втора работа, добавки, бонуси и прочее, можем да заключим, че ако законът бъде спазен, основните заплати на медицинските сестри ще се увеличат значително (вероятно около 2 пъти) спрямо сегашните нива.
Остават отворени обаче поне два въпроса – как ще се контролира изпълнението на закона и какво правим, ако лечебно заведение не успее да постигне минималните нива на възнаграждения през 2026 г. А да не забравяме, и че новоприетият стандарт по здравни грижи върху лечебните заведение оказва натиск да се наемат повече медицински сестри в лечебните заведения в краткосрочен план. В този смисъл готови ли сме за промяна на болничната карта чрез трансформация и закриване на болници?
