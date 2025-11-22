Как ще бъде уредено планираното увеличение на доходите на медицинските сестри и лекарите специализанти? В проекта на закон за бюджета на НЗОК за 2026 г., който мина на първо четене в Народното събрание на 20-ти ноември, се предвижда корекция на закона за лечебните заведения (създава се чл. 80б) и въвеждане на минимални основни месечни възнаграждения от 1550 евро за медицински специалисти по здравни грижи и от 1860 евро за лекар без специалност. Предвидените средства са в размер на общо 260 млн. евро, които ще се предоставят като трансфер от централния бюджет към бюджета на НЗОК. С други думи държавата от една страна отделя ресурс, от друга – определя в закон сравнително високи минимални възнаграждения за две големи категории медицински специалисти и от трета – предоставя ресурса на разпореждане на НЗОК. Дотук добре. Това пишат в седмичния си анализ икономистите от ИПИ.По данни на НАП средният осигурителен доход на медицинските сестри през юни, 2025 г. достига 2666 лв., с около 120 лв. над средната брутна заплата в страната. Доходите на акушерките са сходни с тези на медицинските сестри. Общото впечатление е, че възнагражденията на специалистите по здравни грижи следват динамиката на средните доходи и остават много близки до тях като стойност. /виж галарията/Бележка: За лица, които за съответния месец заемат повече от една длъжност (като медицинска сестра и като акушерка) при един и същи работодател, осигурителният доход е сумиран. В данните попадат и лица на непълно работно време или с непълно отработено време за месеца, както и лица с осигурителен доход нула (напр. при отпуск за отглеждане на дете).Видно е, че средните доходи на медицинските сестри в момента са по-ниски от предлаганото минимално ниво от 1550 евро. Като се има предвид и, че средният им осигурителен доход е формиран не само от основната заплата, но и от всички допълнителни възнаграждения, които тези специалисти са получили – доход от втора работа, добавки, бонуси и прочее, можем да заключим, че ако законът бъде спазен, основните заплати на медицинските сестри ще се увеличат значително (вероятно около 2 пъти) спрямо сегашните нива.Остават отворени обаче поне два въпроса – как ще се контролира изпълнението на закона и какво правим, ако лечебно заведение не успее да постигне минималните нива на възнаграждения през 2026 г. А да не забравяме, и че новоприетият стандарт по здравни грижи върху лечебните заведение оказва натиск да се наемат повече медицински сестри в лечебните заведения в краткосрочен план. В този смисъл готови ли сме за промяна на болничната карта чрез трансформация и закриване на болници?