Започна есенната парламентарна сесия на 51-вото Народно събрание

Започна първото заседание от есенната сесия на 51-вото Народно събрание. Депутатите се върнаха на работа след 33-дневна ваканция.



По традиция новата пленарна сесия беше открита с химните на Република България и химна на Европейския съюз. Новият политически сезон започва със заявка за нов вот на недоверие – пети поред.



Депутатите ще трябва да изберат нови членове на Антикорупционната комисия. На дневен ред е и позицията на зам.-омбудсман.



Сред задачите пред парламента ще е и процедурата по приемане на бюджет в евро.