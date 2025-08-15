ЗАРЕЖДАНЕ...
|Започна изтеглянето на цистерните от дерайлиралия влак край Пясъчево
Институциите действаха изключително професионално и в синхрон, с което не се допусна разрастване на пожара край с. Пясъчево. Това съобщи по-рано днес заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов от мястото на инцидента.
Той подчерта, че в нито един момент не е имало опасност за хората от близките населени места. "С професионалните действия на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ за по-малко от два часа е овладян пожара. Реакцията на Пожарна безопасност, БДЖ, НКЖИ, Мини Марица-изток, на превозвача, на областния управител и местната власт е изключително адекватна и бърза. Местната власт осигури допълнителни водоизточници, БДЖ -локомотиви за изтегляне на незасегнатите вагони. Аварийните екипи на НКЖИ от сутринта подпомагат пожарната за овладяването на пожара с хора, техника и материали, Мини Марица-изток предоставиха тежка техника за обезопасяване на периметъра“, обобщи Гроздан Караджов.
Разследването на произшествието ще се извърши от следствените органи и от Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, които вече са на терен.
