Започна процедурата по обезопасяването на танкера KAIROS. Ще се проточи от днес до понеделник
©
Тази сутрин в пристанище Бургас беше доставен авариен морски генератор с мощност 150 kW, предназначен за възстановяване на работата на котвеното устройство на танкера. Генераторът ще бъде натоварен на работен катер заедно с необходимото захранващо оборудване и швартови въжета.
В утрешния ден (неделя) работният катер ще придвижи генератора до танкера KAIROS. Технически екип ще се качи на борда и ще извърши свързване на захранването, тестване на котвеното устройство и възстановяване на работата на лявата котва, с цел осигуряване на безопасни условия за следващия етап от операцията.
На 15 декември (понеделник) се предвижда три влекача да бъдат придвижени в района на танкера и да започне вдигане на котвата и буксировка, съгласно одобрения план. Очаква се операцията да приключи в същия ден с безопасно закотвяне на танкера в предварително определен район в Бургаския залив.
По време на цялата операция ИА "Морска администрация“ ще осъществява постоянен контрол и координация, като се предприемат всички необходими мерки за гарантиране на безопасността на корабоплаването и опазването на морската среда.
Още по темата
/
Рибар за танкера "Kairos": Турците с някакви влекачи, тъпър-тъпър оставят го тук, "аре България да се оправя"
08.12
МО: Вертолет "Пантер" ще достави на екипажа на танкера "Кайрос" хранителни провизии и комуникационни средства
07.12
Един от моряците на заседналия танкер: Навън е много студено. Храната е развалена. Животът ни вече е застрашен
06.12
Екипажът на танкера край Ахтопол не иска да бъде евакуиран, разполагат с храна и вода за няколко дни
06.12
Антон Златанов: Лошото време не позволява евакуация на екипажа на танкера, заседнал край Ахтопол
06.12
Още от категорията
/
Лешоядите в болничните коридори: Кой допуска адвокати и застрахователи при пациенти под упойка
13:07
Д-р Нушева: Оставката е победа на гражданското общество, провокирана от несъгласие с начина на управление
12:15
Бивш председател на ДАНС: Бюджетът предизвика катаклизма. Така всички проблеми се струпаха наведнъж и се отприщи тази енергия
11:21
Йордан Арабаджиев за блокадата на българо-гръцката граница: Транспортният бизнес понася загуби
09:16
Каримански от БНБ успокои: Няма причина да има проблем с техническото въвеждане на еврото, при условие, че регулаторите са си на мястото
12.12
Положителен развой за най-голямото българско училище зад граница: "Малко българско училище в Чикаго" ще си върне отнетата субсидия
12.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.