Румен Радев с ИТН.
На "Дондуков" 2 пристигнаха председателят на парламентарната група Тошко Йорданов и депутатите Станислав Балабанов, Павела Митова, Драгомир Петров и Александър Вълчев.
"Напълно осъзнавам факта, че в момента българският парламент е много по-интересно място от консултациите, така че истински оценявам това, че вие сте тук и в една сложна ситуация, тъй като вие сте управление в оставка и като такова сте длъжни да осигурите непрекъсваемост и стабилност на управлението до идването на служебно правителство, ако стигнем дотам. В същото време мислите за вашата следваща политическа позиция и роля на терена на политическите партии в България", заяви държавният глава в налото на срещата.
От своя страна Тошко Йорданов посочи: "Днес в парламента ще се гласува, надяваме се на две четения, само удължителният бюджет" и допълни: "Това, което направихме ние като папламентарна група, гласувайки като точка да влезе старият бюджет, беше да стане ясно на всички български граждани кои са против него, защото ПП-ДБ, използвайки протеста на хората, взеха да бягат от отговорност, тъй като държавата, влизайки с удължителен бюджет, естествено, че е възможно да има проблеми. Този бюджет бе провален от ПП-ДБ и днес просто искахме да стане ясно кой е против".
"В тази политическа ситуация, която се получи, не е разумно да се търси ново преконфигуриране", категоричен е той.
Започнаха консултациите при президента Румен Радев с ИТН
©
Още по темата
/
Мая Манолова: Всяка една партия, която се заинати да прави промени в Изборния кодекс, ще бъде наказана на следващите избори
16.12
Караджов: Щяхме да съкращаваме 5500 кухи места, за които обаче вървят бюджети и след това тези пари се превръщат в ДМС-та
15.12
Асен Василев след консултациите: Няма риск за увеличението на пенсиите и минималната работна заплата
15.12
Още от категорията
/
Костадинов: Ситуацията е меко казано абсурдна! Оказва, се че като първа точка се приема същия този бюджет, който стана причина за падане на правителството
11:04
Жечо Станков провери готови ли са електроразпределителните дружества за бърза реакция при лошо време, включително по празниците
16.12
КС допусна за разглеждане делата срещу отнетите правомощия на президента да назначава шефовете на ДАР, ДАНС и ДАТО
16.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.