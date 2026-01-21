Започва приемът за спешна финансова помощ на земеделци, засегнати от слана на определени култури
Подпомагане могат да получат земеделските стопани, които са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани за 2024 г. по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани с издадени през 2025 г. констативни протоколи за 100% пропаднали площи с напълно унищожени земеделски култури по приложението от наредбата, за щети, причинени от измръзване/слана през 2025 г.
До 27 февруари 2026 г. ДФ "Земеделие“ ще изплати финансовата подкрепа от бюджета от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. При наличие на средства в бюджета на ДФЗ може да се извърши доплащане до 31 юли 2026 г. с национални средства.
Средствата по помощта ще бъдат изплатени на допустимите кандидати след извършване на всички административни проверки.
Документи за подпомагане ще се приемат в Областните дирекции на ДФ "Земеделие“, отдел "Прилагане на схемите и мерките за подпомагане“ (ОПСМП) по постоянен адрес на физическото лице или по адрес на управление на едноличния търговец или юридическото лице.
Заявлението за подпомагане е публикувано на сайта на ДФЗ в раздел "Схеми и мерки за подпомагане“ – подраздел "Извънредни схеми за подпомагане“ - Спешна финансова помощ на земеделски стопани, засегнати от неблагоприятни метеорологични явления за щети от измръзване/слана върху площи със сливи, праскови/нектарини, ягоди, малини, бадеми, лешници, маслодайна роза, нар, смокини, орехи, ябълки, винени лозя, десертни лозя, круши, дюли, киви, дрян и арония през 2025 г. Същото се попълва на хартия само, когато се подава от упълномощено лице.
