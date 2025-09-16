Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Започва промяна във времето, издадоха предупреждения, но не за дъжд
Автор: Екип Ruse24.bg 16:45Коментари (0)91
©
През нощта ще бъде предимно ясно, но след полунощ от северозапад облачността ще се увеличава, а в сутрешните часове в северозападните райони и ще завали дъжд. Вятърът ще е слаб, предимно от юг, но след полунощ ще започне да се ориентира от северозапад и да се усилва. Минималните температури ще бъдат между 11° и 16°.

Утре, по преминаващ през страната студен атмосферен фронт, облачността ще е по-често значителна. От северозапад на югоизток на места ще превали, като повече по количество ще са валежите в североизточните и планинските райони, където е възможно и да прегърми. След обяд от северозапад облачността бързо ще се разкъсва и ще намалява.

Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще е умерен и временно силен. С него ще започне да нахлува студен въздух, който ще понижи температурите и максималните ще бъдат между 21° и 26°, в крайните югоизточни райони и на места в Горнотракийската низина до 27°-28°, в София - около 21°. 

Над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, в отделни райони, главно в Родопите, придружени с гръмотевици. След обяд от северозапад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около 9°.

По Черноморието преди обяд все още ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност, но около обяд от северозапад облачността ще започне да се увеличава, ще има и валежи от дъжд, отначало по Северното Черноморие, а вечерта и на юг. Вятърът ще е слаб до умерен от юг-югозапад, след обяд ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще е и временно силен. Максималните температури ще бъдат 24°-26°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

За по-голямата част от страната е в сила жълт код за силен вятър.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Джигитът в София е карал с 218 км/ч и сликове гуми! Има загинал при тежкото меле!
Джигитът в София е карал с 218 км/ч и сликове гуми! Има загинал при тежкото меле!
12:32 / 15.09.2025
Красимир Вълчев: Голям брой училища са избрали учебни планове с интензивно изучаване на език, без да са езикови гимназии
Красимир Вълчев: Голям брой училища са избрали учебни планове с интензивно изучаване на език, без да са езикови гимназии
18:17 / 14.09.2025
Българка: Получихме с 500 лв. по-висока изравнителна сметка, не ми позволиха да подам жалба! С много разправии - стана!
Българка: Получихме с 500 лв. по-висока изравнителна сметка, не ми позволиха да подам жалба! С много разправии - стана!
19:02 / 14.09.2025
Бивш зам.-министър на отбраната: При една сериозна атака с дронове на Русия, Европа няма да може да се справи
Бивш зам.-министър на отбраната: При една сериозна атака с дронове на Русия, Европа няма да може да се справи
11:17 / 14.09.2025
Калин Стоянов: Господин президентски секретар, българските граждани не сме толкова глупави, колкото Ви се иска на Вас и на Вашия началник!
Калин Стоянов: Господин президентски секретар, българските граждани не сме толкова глупави, колкото Ви се иска на Вас и на Вашия началник!
15:57 / 14.09.2025
Военният министър: Нашите МиГ-29 са подготвени да въздействат срещу руски дронове
Военният министър: Нашите МиГ-29 са подготвени да въздействат срещу руски дронове
21:56 / 14.09.2025
Новите евробанкноти: Бетовен на 10 евро, Мария Кюри на 20, а Да Винчи на 100
Новите евробанкноти: Бетовен на 10 евро, Мария Кюри на 20, а Да Винчи на 100
19:01 / 14.09.2025
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Либерализъм и консерватизъм в Европа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световна черна хроника
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: