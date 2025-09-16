ЗАРЕЖДАНЕ...
|Започва промяна във времето, издадоха предупреждения, но не за дъжд
Утре, по преминаващ през страната студен атмосферен фронт, облачността ще е по-често значителна. От северозапад на югоизток на места ще превали, като повече по количество ще са валежите в североизточните и планинските райони, където е възможно и да прегърми. След обяд от северозапад облачността бързо ще се разкъсва и ще намалява.
Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще е умерен и временно силен. С него ще започне да нахлува студен въздух, който ще понижи температурите и максималните ще бъдат между 21° и 26°, в крайните югоизточни райони и на места в Горнотракийската низина до 27°-28°, в София - около 21°.
Над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, в отделни райони, главно в Родопите, придружени с гръмотевици. След обяд от северозапад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около 9°.
По Черноморието преди обяд все още ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност, но около обяд от северозапад облачността ще започне да се увеличава, ще има и валежи от дъжд, отначало по Северното Черноморие, а вечерта и на юг. Вятърът ще е слаб до умерен от юг-югозапад, след обяд ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще е и временно силен. Максималните температури ще бъдат 24°-26°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
За по-голямата част от страната е в сила жълт код за силен вятър.
