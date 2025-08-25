ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Започва втора проверка за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг
Проверката е във връзка със сигнал от близки на пострадалите лица.
Първата проверка относно действията на полицията бе разпоредена от директора на ОД МВР - Бургас старши комисар Владимир Маринов.
"Фокус" припомня, че едно от пострадалите лица, 4-годишният Марти бе транспортиран с медицински хеликоптер днес до "Пирогов", където ще продължи неговото лечение.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 26
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лили Иванова на драстична диета, хапвала само тиквени семки
17:40 / 23.08.2025
Най-интересните обитатели на Черно море
22:19 / 23.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: