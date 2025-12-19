Започва засилен контрол и ограничения по пътищата заради празниците
Месец декември е сред най-натоварените по отношение на пътното движение в страната, поради което органите на реда и институциите са предприели редица мерки за повишаване на безопасността. Само за последните четири–пет дни са установени над 150 случая, свързани с шофиране след употреба на алкохол или наркотици.Това каза главен инспектор Лъчезар Близнаков на брифинг пред журналисти.
"Предприети са мерки за извеждане на допълнителни екипи по входно-изходните артерии на София", обявиха от СДВР.
По думите им ще бъдат организирани и екипи, които да помогнат за трафика около големите търговски центрове в столицата.
От Агенция "Пътна инфраструктура“ съобщиха, че са въведени ограничения за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона. Забраните ще са в сила 23 и 30 декември в часовия диапазон от 12:00 до 20:00 часа по всички автомагистрали в страната. На 4 януари ще бъде въведена забрана за движение на камиони в посока София. В района на автомагистрала "Струма“ край Симитли в посока Кулата ще бъдат осигурени две ленти за движение с цел облекчаване на трафика.
