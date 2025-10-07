Новини
Започва изплащането на пенсиите
Автор: Елиза Дечева 08:56
©
От днес започва изплащането на пенсиите за октомври тази година чрез пощенските станции. Изплащането ще завърши на 20 октомври (понеделник), обявиха от НОИ.

Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес.

За изплащането на обезщетенията за безработица през този месец ще бъде на 15 октомври.

