Илияна Йотова ще проведе първите консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.
Съгласие да седнат на "горещия стол" изразиха петима от потенциалните кандидати. Това са: подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.
Днес президентът Йотова ще посрещне последователно представители на парламентарната грапа на ГЕРБ-СДС и след това на ПП-ДБ.
В неделя държавният глава заяви "Моята идея е максимално, следващият служебен министър-председател, да отговаря на очакванията на българските граждани".
