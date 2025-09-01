Новини
Запрянов: Изграждането на фабрика за барут и снаряди е шанс за ВМЗ-Сопот да стане доставчик на страните членки на НАТО и ЕС
Автор: Екип Ruse24.bg 09:55Коментари (0)87
© NOVA
"Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД ще бъда страна в договора с "Райнметал". Ще бъде създадено дружество съвместно с ВМЗ-Сопот и германския концерн. Съотношението на собствеността е 51% за "Райнметал" към 49% за българското предприятие. По този джойнт венчър се работи по доста дълго време. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов.

По негови думи според това процентно съотношение България трябва да инвестира около 500 млн. евро, които ще дойдат по линия на европейския механизъм SAFE. "Това е заем от типа на тези, които държавите ползваха по време на COVID-19".

"Изграждането на фабрика за барут и снаряди е шанс за българската отбранителна индустрия да внедри стандарти на производство, които позволяват на ВМЗ-Сопот да стане доставчик и на страните членки на НАТО и ЕС. Ние и сега сме производители на снаряди и оръжие по съветските стандарти – 122 мм, 152 мм. А сега ще имаме поточна линия за производство на 155 мм снаряди. България ще превъоръжи своята артилерия с такива снаряди", посочи пред NOVA Запрянов.

"Този национален интерес съвпада с интереса на Европа да увеличи оръжейното си производство, да интегрира отбранителната си база, да инвестира повече в модернизация на оръжейната индустрия. Също така съвпада с изискването на НАТО за нови способности на нашите въоръжени сили и увеличаване на военните разходи във връзка със заплахите", обясни министърът на отбраната.

Запрянов каза още, че "ние не правим нещо, защото НАТО е решило да увеличим бюджетите или защото Европа иска да разшири оръжейното си производство, а защото нашата отбранителна индустрия е част от военния потенциал на държавата".

Той каза още, че предприятието трябва да се изгради за максимум три години от сключването на споразумението. И допълни, че това съвпада и с инвестициите по SAFE, като през следващата седмица ще е ясно с какви пари по този механизъм ще разполагаме и кои проекти ще стартират – "проектът за изграждане на завод е един от тях".

Запрянов обясни повече детайли по отношение на заема по механизма SAFE. Той каза, че имаме 10-годишен гратисен период (не се плаща главницата) не само по общия проект с "Райнметал", но и по всички останали. Периодът на изплащане на заема е 35 години, допълни политикът.

Министърът каза още, че в новия завод ще бъдат открити още 1000 нови работни места, като към момента работят хиляди.

"Ако ние не модернизираме това предприятие и войната в Украйна се реши – търсенето на съветски военни боеприпаси ще спадне и пазарната ниша за нашите предприятия ще бъде стеснена", обясни още той.

По темата чия е заслугата за това сътрудничество Запрянов каза, че правителството трябва да осигури бюджета – следователно мандатоносителят ГЕРБ-СДС и Бойко Борисов трябва да осигурят политическа подкрепа, за да се вземе това решение в Народното събрание. "Ролята на лидера на мандатоносителя е изключително важна, защото без политическо мнозинство, което да подкрепи такова решение, какво правим тогава", запита още министърът.

"Оръжията са гаранция, че няма да има война и ще има сдържане. Политиката, която НАТО и България като член, е на сдържане и отбрана. За да има сдържане, трябва да има военен потенциал – агресорът да знае, че няма да бъде ненаказан, ако започне действия срещу която и да е държава членка на НАТО. На този принцип са изградени нашите въоръжени сили от Освобождението до днес", коментира още Запрянов.

