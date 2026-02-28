Сподели close
България не участва в този конфликт. Ние не можем да бъдем пряка цел за Иран. Няма ударени средства нито в Ново село, нито в Граф Игнатиево, нито в други обекти. Не е възможно да бъдем таргетирани като държава, която участва активно в подобна операция. Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов по време не брифинг след свикания Съвет за сигурност, предаде репортер на ФОКУС.

Относно военните самолети на САЩ, които са на летище "Васил Левски", той увери, че те са с учебна цел и не е подавано искане за промяна на статута им. "От гледна точка на противоракетната отбрана мерките се взимат в рамките на НАТО. Ние не променяме статута, но това не означава, че няма противоракетно и противовъздушно прикритие на нашата страна", допълни той.