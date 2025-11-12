Томислав Дончев отменя насроченото за утре заседание на Съвета. Причината за това е отказът на национално представителните организации на работодателите да участват в свиканото заседание.
В своята работа правителството винаги се е ръководило от принципната позиция, че социалният диалог е необходим при всички важни решения в страната. Добрият управленски тон изискваше да се консултираме с всички социални партньори, но повторният отказ на част от тях да участват в заседанието на НСТС дава ясна оценка за отношението им към бюджетa", пишат от пресцентъра.
Правителството ще одобри законопроектите, свързани с Бюджет 2026 във вида, съгласуван с партиите, подкрепящи правителството.
Заради бойкота на работодателите: Отменят Националния съвет за тристранно сътрудничество утре
©
Още по темата
/
Съюзът за стопанска инициатива за Бюджет 2026: Мерките, заложени за повишаването на приходите са вредни
11.11
Бизнесмен: За моите служители загубата е 1100 лева на година, а за мен – по 1700 лева на човек
11.11
Проф. Милена Стефанова: Това не е най-добрият бюджет, но е възможно да се окаже единственият възможен при тази политическа конфигурация
10.11
ДСБ за Бюджет 2026: При ръст на заплатите в бюджетната сфера, държавата натиска частния сектор да прави същото
10.11
Още от категорията
/
Гуцанов: Трябва да стане самоубийство на дете ли или нещо друго да се случи, за да разберем, че трябва да има определени ограничения
18:28
Илияна Йотова от Русе: Това, което се случи на 7 ноември, може да съперничи на пиеса на Самюъл Бекет
17:43
Правителството се поизнесе по споразумение между България и Италия за сътрудничество в областта на отбраната
16:55
Какво е особен търговски управител – определението, което е част от всяка втора новина в последно време
15:16
Костадин Костадинов за "Лукойл": Пращаме делегация на "Възраждане" в Русия за разговор с Медведев!
12:49
Ивайло Мирчев за "Лукойл": Не се знае какво ще стане с цените на горивата у нас след 21 ноември!
12:13
България се присъединява към Европейския център за върхови постижения за гражданско управление при кризи
11:53
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.