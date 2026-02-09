предвиждат снеговалежи в Западна и Североизточна България. Очаква се на места в западните части от Дунавската равнина и Горнотракийската низина видимостта да е намалена.
В момента сняг вали в област Смолян, в района на к. к. "Пампорово“, и временно поради снеговалежа и за почистване е ограничено движението на тежкотоварни камиони с ремаркета и полуремаркета през проход "Превала“.
Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България. За повишаване на безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост трафикът може да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.
Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.
Заради лошото време: АПИ с предупреждение и превантивни мерки
©
Още по темата
/
АПИ предупреждава: Тръгвайте на път с автомобили готови за зимни условия – възможни са поледици от ниските температури
05.02
Още от категорията
/
Лидия Витанова: Саркомът е рядко заболяване, което изисква индивидуален подход. При всеки пациент то протича различно
11:15
Над 100 000 леки и товарни автомобила са преминали само в едната посока през Дунав мост при Русе – Гюргево за месец януари тази година
08.02
Пътен експерт: Някои "зелени" организации взимат финансови пакети от чужди държави, за да саботират важните за страната ни проекти
08.02
Евростат постави България сред държавите с най-високите годишни увеличения на общия обем на търговията на дребно
07.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.