Заради пиян българин: Самолет от Лондон за София се приземи в Мюнхен
По думите му пиян български гражданин е подлудил самолета.
"Започна да тероризира пътниците. Група от млади балканци с големи мускули и татуировки започнаха да го налагат здраво! Беше шокиращо. Стюардите и стюардесите са били безпомощни в така създалата се ситуация. Така в крайна сметка самолетът се е приземил в Германия", написа Петрийски.
"От самото начало беше ясно, че господина нямаше място в самолета. Носеше шише уиски, от което отпиваше големи глътки. Въпреки това RAYAN го настаниха. Това е абсолютно възмутително", написа още той.
