Заради протестите на гръцките фермери: Близо 30 км е опашката от тирове на "Капитан Андреево"
"Проверени 3100 тежкотоварни автомобила в двете посоки за 24 часа. "Обработили сме 630 на изход и 530 на вход от 8 часа сутринта. Агенция "Митници" администрира митническите документи. За последните 4 години трафикът на камиони се е увеличил с 15%, през последните три са над 1 млн. на година. Целият трафик за Гърция е пренасочен през нас заради фермерските протести", каза държавният инспектор Весела Симеонова.
"Трафикът за Гърция е пренасочен през нас заради фермерските протести. Производствените предприятия намаляват капацитета си преди празниците, така че и трафикът ще спадне. Пунктът е в процес на разширяване“, добавя тя.
